Brillante inauguración del pabellón de deportes en honor a Jesús Turpín ‘El Panzas’

Tras la aprobación definitiva por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2024, por unanimidad, la inauguración del nuevo pabellón de deportes, en honor a Jesús Turpín Muñoz, alias ‘El Panzas’, se llevó a cabo el pasado 25 de octubre, conforme al siguiente ceremonial, con puesta en escena en el salón de actos del nuevo Ayuntamiento, con público a rebosar y seguidamente en los aledaños del referido Pabellón, ubicado en el paraje de las Piezas

Sesión presidida por el alcalde de la localidad, Rafael Guillamón Moreno y en la que actuó como presentador y maestro de ceremonias, el primer Teniente de Alcalde y Concejal de Economía y Hacienda y Educación, Antonio Turpín Mateo, con la participación de Alberto Guillamón Salcedo, coordinador del expediente, con la exposición de la charla, titulada ‘Historia apasionada del Club Atlético Montañés, ¡mucho más que un club!’, y su capitán más emblemático ‘Jesús el Panzas’.

El alcalde y el director general cortan la cinta para inaugurar el pabellón. / La Opinión

A continuación, el doctor Amando Moreno Gallego, médico-especialista en Cirugía General y aparato digestivo, del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia e hijo del popular ‘Angelete’, así como de Sergio Guillamón López, funcionario de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, destacando las facetas más sobresalientes del jugador de fútbol galardonado, tanto en el campo deportivo, como en el profesional, como corredor de la empresa de cítricos abaranera, ‘Frutas Mina’, con anécdotas muy divertidas y amenas.

Tampoco faltaron en esta explicación laudatoria, las distinciones otorgadas a los dirigentes deportivos y futbolistas más renombrados, a lo largo de la historia, cuyo perfil se resalta en los Diplomas extendidos a tal fin, como ‘Premios a la Excelencia’. Así como de la alineación ideal o de gala; con el mayor acento expresivo; proyección que suscitó los aplausos más generoso de la sala.

Distinguidos con el ‘Premio a la Excelencia’. / La Opinión

Mención aparte merece la intervención grabada, con anterioridad, de la bailarina local, Nastia Ortega Polyakova, que interpretó un aurrescu, con la camisola del Athletic de Bilbao, más que un totem. Filmada al pie del Altar mayor de la Iglesia de San Sebastián, de Ricote, por el cronista oficial de Blanca, Ángel Ríos Martínez, ante la Virgen del Pilar, patrona de La Guardia Civil y, artísticamente, una actuación de gran impacto y casi mágica.

No en balde, pese a su juventud, goza ya de gran renombre y predicamento, en los estamentos especializados, pese a ser estudiante, todavía, de 2º de Coreografía e Interpretación de Danza Española, en el Conservatorio Superior de Danza ‘María de Ávila’, de Madrid. Y que, estas mismas fiestas, estén atentos, nos dará una sorpresa monumental.

Poniéndose el broche de oro a esta efeméride, con los actos protocolarios, pertinentes al caso, con la lectura del Acta de aprobación, citada ut supra, la bendición del Pabellón, por el sacerdote local, Dimas Ortega López (broma acuífera incluida, marca de la casa), el descubrimiento de una placa de tributo a ‘el Panzas’, por parte del alcalde y el director general de Deportes, Francisco Javier (‘Fran’) Sánchez López. En un día maratoniano, que se inició a primeras horas de la mañana en Zaragoza y concluyó a las tantas de la noche en Cieza, tras presidir este gran acontecimiento local. ¡Cuándo se es joven se puede con todo!

Circunstancia excepcional que se aprovechó para hacer entrega de los Diplomas, precitados más arriba, cuyo reparto se verificaría, por pare de las autoridades asistentes. Entre ellas, como no, del presidente emérito, del Club Atlético Montañés, Pedro González Salcedo, desplazado expresamente, para tal menester, desde la localidad gaditana de Sanlucar de Barrameda y muy de agradecer, dada su avanzada edad, que frisa ya los 92 años; ¡se dice pronto!

Entrega de diplomas. / La Opinión

Concluyendo la programación proyectada, con la intervención de Jesús Ortega López ‘El Sordo’, centrada en la íntima conexión que le une con el Athletic de Bilbao, casi mesiánica. Hasta el punto, que provocó el parto de su mujer, para que su hijo menor, Alexander Lev Ortega Polyakova (León) naciera en el Bocho. Y, más concretamente, en la Clínica de San Francisco Javier, el día 7 de agosto de 2009 (un Leo genuino y de pura cepa). Para que, en el futuro, si le asistiesen las cualidades mínimas para ello, como ‘nativo’ o aborigen, pudiera jugar, con todos los derechos del mundo, en la mismísima Catedral de San Mamés; ¡que son palabras mayores!

Nastia Polyakova / La Opinión

Al tiempo que se cumpliría el sueño de toda su vida, de asistir a la final de la Copa del Rey, con el Athletic de finalista, y máxime, en este caso, contra el Mallorca. Celebrando por alto las proezas de su venerado equipo, cuya pasión llega la paroxismo (campeón de la Copa del Rey España, de 2024, el día 6 de abril, del mismo año, en Sevilla) después de 40 años de pertinaz sequía y que hace su 24º edición, ganando el mismo Trofeo. Terminando los 90 minutos reglamentarios, con empate a 1, con goles marcados por Dani Rodríguez, del Mallorca, en el minuto 21 de la primera parte, y Oihan Sancet, del Bilbao, a los 50 minutos de la 2ª parte, decidiéndose el encuentro en la tanda de penaltis. Y quedando definitivamente así: Final de la Copa del Rey 2024. Athletic- Mallorca 1-1 t,p., (4-2 en los penaltis) favorable a la afición athleticzale.

Viendo pasar la Gabarra, nuestro restaurador de lujo, ensimismado, deslizándose por la Ría del Nervión, (desde Santurce a Bilbao, como reza la copla). Muy cerca de la puerta del Ayuntamiento capitalino, en la barriada de la Salve, en las proximidades del Funicular que conduce a Archanda, como hemos subido tantas veces. Téngase en cuenta, que los mejores años de nuestra vida, los pasamos en esta bendita tierra. Y tres de mis hijos, nacieron en ella. Y uno de ellos, Oscar, nuestro primogénito, descansa en paz, en el cementerio de Derio, desde el 13 de julio de 1965 (un trece y martes, para más señas ) ¡Como para olvidarlo!

Y después de esta experiencia tan gratificante, vivida en el País Vasco, se siente tan embebido con el relato, tan implicado, en esta vorágine emotiva, que parece que los dioses, en su inmensa magnanimidad, le han dado el don de lenguas, ejerciendo de verborreico simpar. Y con tal arte, ante la concurrencia, que parece levitar, con el mismísimo ‘Jesús el Panzas’; que no sale de su asombro. Corporalizándolo, de tal modo, y grado de similitud, en su ensoñación, que parece verlo, tal cual, en el Esquitas, haciendo márgenes. Acompañado de su hermano Pacorrín y su padre, ‘Paco el de las Pastoras’, en una escena enternecedora. Mientras él canta, como los Ángeles, interpretando ‘Maitexu mía’.

Y revestido de tales poderes mágicos, que parece poder con todo, hasta se atreve, en su incontinencia verbal, (pero muy simpática) a adelantarnos parte de sus Memorias, recogidas en el libro, todavía inédito: «Ricote, visto a través de los ojos del Sordo”. Pero el director general, tiene prisa, mucha prisa, para asistir a otro acto y, con un gesto muy elocuente, le hizo cejar en su empeño, muy astutamente; antes de que la noche se hiciese más oscura y resbaladiza.…».

Bendición del pabellón a cargo del sacerdote Dimas Ortega. / La Opinión

Llegados a este punto, Fran Sánchez, como más familiarmente se le conoce (y que causó una impresión magnifica, con su proximidad y cercanía) pronuncia las pertinentes palabras de clausura, poniendo el acento, en la excelente gestión desarrollada en el municipio, por ‘Jesús el Panzas’ (en sus múltiples vertientes) al que todavía se le recuerda, tras quince años de ausencia, y enumerando la labor llevada a cabo en el pueblo y sus inversiones más notables, promovidas por su Centro Directivo. Entre otras, las realizadas en el propio Pabellón, por importe de 35.000 euros, muy recientemente, para la pintura del pavimento, las canastas de baloncesto, nuevas porterías y elementos de calistenia.

Sergio Guillamón durante su intervención. / La Opinión

Dicho lo cual, se dio por cerrado el acto, invitando a todos los asistentes, en gran número, a un ágape, servido por una empresa especializada de Ojós, dejando entre el vecindario, la estela luminosa, de un hecho memorable; de una noche grande....

¡Hasta la próxima!