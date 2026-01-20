Ambrosio Moreno, embajador de Ricote en el mundo

Podríamos decir que vive en un avión, pues por motivos profesionales reside habitualmente entre África y América del Sur, aunque siempre que sus ocupaciones lo permiten, acude a Ricote al encuentro, siempre deseado, de sus primos y amigos, con quienes comparte recuerdos y vivencias de niñez y adolescencia que no se borran de su memoria.

Nació en Madrid, por lo de la vieja costumbre de dar a luz su madre cerca de los suyos, pero pasó parte de su niñez en Ricote, donde aquella (Mercedes Moreno de Santos), obtuvo su primer destino como ‘Maestra Nacional’. En la localidad, capital del Valle de su nombre, conoció a Ambrosio Moreno Abenza, con quien contrajo matrimonio y con quien se desplazó por los destinos que su profesión le llevó: Javalí Nuevo y La Unión, hasta que logró, en concurso de traslados, ubicar a la familia en Madrid cuando Ambrosio, el mayor de sus hijos, ya contaba con 13 años.

El matrimonio Moreno Moreno se completó con tres hijos, todos varones, quienes aguardaban la llegada de las vacaciones para acudir al Campo de Ricote, concretamente al paraje de la Fuente del Cieno, sobre todo en los momentos de la recolección de la almendra y los limones, y en la época de la caza, fundamentalmente de torcazos. Allí les aguardaban sus primos, Onésimo, Trini y Guzmán, quienes constituían su referente en aventuras y andanzas nunca olvidadas. También aguardaban su llegada las tías María Elena y Amparín, y también los amigos: José ‘del Lute’, Jesús Parra, Kiko Fidelio y Nacho Rojo (’del Veterinario’), entre otros.

Tras cursar la EGB, hizo el Bachillerato en el INB La Estrella, en el barrio del mismo nombre de Madrid, época de la que recuerda con veneración a Mercedes y a Horacio Fernández. Aquella profesora de Literatura le introdujo en el conocimiento del saber literario español del siglo XX, llevando ocasionalmente al aula escritores contemporáneos que aumentaron en él y sus colegas el interés por el mundo literario contemporáneo, interés que no ha decaído con el paso del tiempo.

Al concluir el Bachillerato y el entonces COU, comenzó los estudios de Ciencias Económicas en la Universidad Complutensede Madrid, simultaneando estancias en el extranjero como la que tuvo en la universidad inglesa de Hull, al norte de aquel país, acabando como licenciado (hoy diríamos graduado) en Economía Financiera, y doctorándose después en la Complutense con la tesis dirigida por los doctores Esther del Campo y Rafael Dobado que lleva por título ‘¿Esta vez es diferente? El desarrollo institucional de América Latina. El caso de México y Argentina. La Gran Crisis Financiera en 2008’, en proceso de publicación. La elaboración de la Tesis Doctoral le permitió una estancia de tres meses en la Universidad de Oxford, con el profesor Diego Sánchez Ancochea, en el año 2022.

Con una vida profesional diversa, que le ha llevado a vivir en Marruecos y en Inglaterra desde hace doce años, trabaja en el ámbito de la radiofarmacia y la medicina nuclear para la empresa belga IBA-ION BEAMAPPICATIONS S. A., llevando los asuntos de la misma en el continente africano y en toda América Latina. Son proyectos de vanguardia tecnológica en países que normalmente desconocen esa tecnología, que consiste en la instalación de un acelerador de partículas llamado ‘ciclotrón’.

Contrajo matrimonio con Verónica Guisasola, natural de León, a quien conoció durante los años de la carrera en Madrid, y con quien tiene dos hijos, Miguel e Irene, quienes se encuentran en edad de formación postuniversitaria.

Su habitual residencia la tiene en Madrid, pero como durante su niñez y adolescencia sucedía, no deja pasar la ocasión para venir a Ricote al encuentro con la vieja pandilla en la que se integran Javier (Alejo), con quien viaja en bicicleta por los más insospechados lugares; Goreti y su hermana María Rosario; Eva y Damián; José Bermúdez y Ana; Nuria, Mónica, Margarita, José Luís, Tere ‘de Robustiano’, Jesús Parra y María.

Reside habitualmente entre África y América del Sur. / La Opinión

En Madrid asiste quincenalmente a la tertulia fundada por su padre y Celestino Guillamón junto a otros viejos ricoteños, la cual siguen a día de hoy los hijos de uno y otro, junto a otros no ricoteños que coinciden en gustos y aficiones con ellos. El punto de reunión, desde siempre, ha sido y sigue siendo el bar-taberna Casa Dani ‘El Titi’. Unos son fijos, como sus hermanos, Nacho Rojo y él mismo, a los que se incorporan ocasionalmente Álvaro Guillamón y otros, como ya he dicho, a quienes también gusta escuchar cosas de este lugar privilegiado de la Región de Murcia, del que Ambrosio es embajador allá por donde va.