Una amante de Ricote

El Valle de Ricote, enclavado en la Región de Murcia, fue durante siglos un espacio de intensa actividad agraria irrigada y de convivencia cultural. Entre los protagonistas más relevantes de su historia moderna temprana estuvieron los moriscos: musulmanes o descendientes de musulmanes convertidos al cristianismo en la península ibérica tras la conquista cristiana. El caso de los moriscos de Ricote sirve como ejemplo de adaptación económica y cultural, así como de las tensiones que condujeron a su expulsión a comienzos del siglo XVII.

Tras la caída de Granada (1492) y la progresiva expansión de los reinos cristianos, muchos musulmanes en territorios como el levante murciano optaron (o se vieron obligados) a convertirse al cristianismo: nacieron así los llamados moriscos. En zonas de riego como el Valle de Ricote su presencia fue especialmente notable porque su conocimiento de la agricultura de huerta y de los sistemas de acequias era fundamental para la economía local.

Los moriscos de Ricote trabajaban en la huerta y el regadío; manejaban técnicas avanzadas de irrigación heredadas de siglos de agricultura islámica: acequias, norias, terrazas y cultivos intensivos de frutales y hortalizas. Su aporte fue esencial para que el valle fuese un territorio fértil y bien organizado.

Socialmente, muchos moriscos mantuvieron costumbres, vocabulario y prácticas religiosas en privado, a la vez que formalmente se integraban en la Iglesia y en la administración cristiana. Las aldeas y cortijos del valle conservaban una fuerte cohesión comunitaria basada en familias extensas y en la colaboración en las obras de acequia.

Durante el siglo XVI y comienzos del XVII aumentaron las desconfianzas hacia los moriscos: acusaciones de prácticas religiosas secretas, de alianzas con potencias extranjeras y de resistencias culturales alimentaron medidas de control. Todo esto culminó con las políticas de expulsión impulsadas por la monarquía española entre 1609 y 1614, que afectaron a numerosos moriscos del Reino de Valencia, Aragón y Murcia.

Cartel con información sobre la emblemática Olivera Gorda. / L. O.

El éxodo tuvo consecuencias devastadoras para comunidades como la de Ricote: pérdida de población, abandono de cultivos y quebranto de la economía local. Algunos moriscos fueron deportados a destinos como el norte de África; otros huyeron o se ocultaron. La expulsión dejó un vacío demográfico y una huella profunda en el paisaje agrario.

La figura de los moriscos de Ricote ha perdurado en la memoria regional y también en la literatura española: la obra de Cervantes incluye la presencia de un personaje morisco llamado Ricote, lo que subraya cómo esta realidad histórica llegó a formar parte del imaginario cultural. Además, los estudios históricos y etnográficos han recuperado testimonios y documentos que permiten reconstruir la vida cotidiana y las redes sociales de aquellos pobladores.

Aún hoy en el Valle de Ricote es posible identificar rasgos del legado morisco. Hay ejemplos de ello en el trazado de acequias y la organización de huertas, en la toponimia y nombres de fincas o parajes, en las técnicas agrícolas, en cultivos tradicionales transmitidos por generaciones, en elementos de arquitectura popular (almacenes, norias o construcciones rurales) que conservan soluciones adaptadas al riego y al clima… Este legado, aunque transformado, es una parte sustantiva de la identidad rural del valle.

Concretando, los moriscos de Ricote representan una página compleja de la historia española: mezcla de conocimiento técnico, adaptación cultural y, finalmente, de expulsión traumática. Su presencia explicó en buena medida la prosperidad agraria del valle durante siglos y su expulsión marcó un antes y un después económico y demográfico. Comprender esa historia ayuda a valorar tanto la riqueza cultural del Valle de Ricote como las pérdidas humanas y sociales que supuso la intolerancia institucional.