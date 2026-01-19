Lorca reduce la emisión de informes necesarios para obtener la nacionalidad en un 70%

"Hoy, gracias a Vox y gracias a la presión de Vox en el Gobierno municipal de Lorca, Lorca es un municipio de 'efecto salida' y nosotros aspiramos a que todas nuestras políticas nacionales sean políticas de efecto salida". Así de contundente se mostraba la diputada nacional y portavoz de Vox de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, Rocío de Meer, que este lunes se desplazaba hasta uno de los barrios con mayor presencia de migrantes de Lorca para acompañar a los representantes del grupo municipal de la formación, Carmen Menduiña –vicealcaldesa y portavoz– y María Castillo, edil delegada de Servicios Sociales.

Representates de Vox de toda la Región se daban cita en Lorca. / Daniel Navarro

Precisamente esta última era la encargada de detallar el motivo de la visita: el cambio en las políticas de empadronamiento efectuado desde que asumiera las competencias de Derechos Sociales a finales de 2023, así como la ordenanza que se aprobará en el próximo Pleno. "Antes de gobernar Vox en el Ayuntamiento de Lorca los informes de inserción e integración social y los informes de adecuación de vivienda se hacían de forma favorable por sistema. Casi el 100% eran favorables [...] mientras que ahora se están verificando los requisitos y únicamente resultan favorables el 30%", explicaba.

María Castillo, edil de Servicios Sociales de Lorca. / Daniel Navarro

"Lo único que viene a regular la Ordenanza es el proceso para solicitar esos informes (necesarios para conseguir el arraigo) que no existía. Con lo cual, si se enmarca jurídicamente ese proceso, se le va a dar transparencia", terminaba la edil.