Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia ferroviariaPermisos paternidadAyudas al campoParcela Nueva CondominaUCAM Murcia
instagramlinkedin

Padrón

Lorca reduce la emisión de informes necesarios para obtener la nacionalidad en un 70%

En el próximo pleno se aprobará una Ordenanza para regular el proceso que Vox quiere exportar al resto de España

Rocío de Meer durante su comparecencia en Lorca.

Rocío de Meer durante su comparecencia en Lorca. / Daniel Navarro

Daniel Navarro

Daniel Navarro

"Hoy, gracias a Vox y gracias a la presión de Vox en el Gobierno municipal de Lorca, Lorca es un municipio de 'efecto salida' y nosotros aspiramos a que todas nuestras políticas nacionales sean políticas de efecto salida". Así de contundente se mostraba la diputada nacional y portavoz de Vox de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, Rocío de Meer, que este lunes se desplazaba hasta uno de los barrios con mayor presencia de migrantes de Lorca para acompañar a los representantes del grupo municipal de la formación, Carmen Menduiña –vicealcaldesa y portavoz– y María Castillo, edil delegada de Servicios Sociales.

Representates de Vox de toda la Región se daban cita en Lorca.

Representates de Vox de toda la Región se daban cita en Lorca. / Daniel Navarro

Precisamente esta última era la encargada de detallar el motivo de la visita: el cambio en las políticas de empadronamiento efectuado desde que asumiera las competencias de Derechos Sociales a finales de 2023, así como la ordenanza que se aprobará en el próximo Pleno. "Antes de gobernar Vox en el Ayuntamiento de Lorca los informes de inserción e integración social y los informes de adecuación de vivienda se hacían de forma favorable por sistema. Casi el 100% eran favorables [...] mientras que ahora se están verificando los requisitos y únicamente resultan favorables el 30%", explicaba.

Noticias relacionadas y más

María Castillo, edil de Servicios Sociales de Lorca.

María Castillo, edil de Servicios Sociales de Lorca. / Daniel Navarro

"Lo único que viene a regular la Ordenanza es el proceso para solicitar esos informes (necesarios para conseguir el arraigo) que no existía. Con lo cual, si se enmarca jurídicamente ese proceso, se le va a dar transparencia", terminaba la edil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents