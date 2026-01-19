Arranca la tercera promoción de vivienda pública en el Casco Histórico de Lorca

Poco menos de un año ha transcurrido desde que el Ayuntamiento de Lorca adquiriera otro solar abandonado durante años en el Casco Histórico y ya se ha iniciado el proceso para su reconstrucción. Así lo anunciaba este lunes el propio alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, quien explicaba los detalles de la que será la tercera promoción de vivienda pública puesta en marcha por la Administración local en el presente mandato.

Concretamente, el desarrollo urbanístico que llevará a cabo la empresa municipal Suvilor SA se ubicará en la confluencia entre la calle Álamo y Rubira, donde se levantará un edificio con capacidad para 9 viviendas públicas, 10 plazas de garaje y 5 trasteros. El proyecto, que cuenta ya con licencia de obras, era presentado y aprobado en el Consejo de Administración de Suvilor que se celebraba este lunes, iniciándose de forma inmediata los trabajos previos necesarios para su ejecución.

Antes y después de las fachadas del nuevo edificio. / L.O.

"Se está haciendo más que nunca por el Casco Histórico de Lorca. Nuestra política es clara: donde hubo abandono, hoy hay vivienda; donde hubo ruina, hoy hay futuro" subrayaba Gil Jódar. A este respecto, cabe señalar que el coste estimado de toda la actuación es de 1.450.000 euros, a los que se suman los 220.000 invertidos por el Consistorio para hacerse con la propiedad del terreno, que tiene una superficie de 298 metros cuadrados.

Por lo que respecta a las características técnicas de la construcción, tendrá una superficie construida total de 1.242,84 metros cuadrados, distribuida en sótano, planta baja, dos alturas y bajo cubierta. Las viviendas, de entre 50 y 90 metros, serán totalmente accesibles y contarán con certificación energética A, alineadas con los criterios de eficiencia que defiende el Consistorio y cumpliendo con los más altos estándares de eficiencia y confort.

Alquiler asequible

Destinada a ampliar las opciones de alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años, para poder acceder a las viviendas será necesario que los ingresos de los solicitantes estén comprendidos entre 2,5 y 4 veces el IPREM —hasta 5 veces en el caso de personas con discapacidad o familias numerosas—, estableciendo precios máximos de 6,80 €/m² para vivienda y 4,25 €/m² para garaje y trastero.

Detalle de la distribución que tendrá el edificio. / L.O.

"El acceso a la vivienda es hoy uno de los principales problemas de nuestra sociedad. Frente a la especulación y la inacción, este Ayuntamiento responde con políticas públicas valientes, poniendo vivienda en el mercado y recuperando el Casco Histórico como espacio para vivir" aportaba Gil Jódar. Del mismo modo, fuentes municipales señalaban que con esta construcción el Ayuntamiento "culmina su estrategia de edificación pública en los tres ejes principales del Casco Histórico, sumándose a la promoción de Selgas, ya en marcha, y a la de Leones (eje Cava), actualmente en licitación". Todo ello –una vez finalicen las obras– supondrá que Suvilor habrá creado 25 viviendas públicas y 19 plazas de aparcamiento en el Casco Histórico.

Al Pleno

Por su parte el concejal de IU, Pedro Sosa, y el diputado regional de la misma formación, José Luis Álvarez Castellanos, comparecían de forma casi simultánea en el Ayuntamiento para reclamar mejoras en las políticas de vivienda a nivel tanto local como regional. Así, el edil lorquino presentaba una de las mociones que llevará al próximo Pleno municipal de Lorca, en la que se pedirá la paralización de la subasta de solares municipales, así como una petición al Gobierno regional de Murcia "a gestionar con rigor y eficiencia los recursos contenidos en los Planes Estatales de Vivienda, mandatando a la empresa SUVILOR a atender y aprovechar para Lorca las posibles líneas de ayuda de las que podamos ser beneficiarios".