Rafael Guillamón: "Las fiestas de Ricote son una reconexión con nuestras raíces"

¿Cómo encara Ricote las fiestas en honor a San Sebastián?

Pues con la alegría e ilusión de todos los años. Supone un reencuentro con familiares, amigos, vecinos, que vuelven al lugar que los vio nacer. Es una reconexión con nuestras raíces, de visitar los rincones predilectos del pueblo. Hemos puesto nuestro mayor esfuerzo y dedicación en planificar estas fiestas.

¿Cuáles son las principales actividades programadas para estos días?

La V Carrera solidaria Ricote Trail 6K, 15K y 20K Virgen de los Dolores, con 600 participantes venidos de la región y de otras provincias, la comida popular de Gachasmigas el sábado 17, espectáculos musicales de la Gran Orquesta Zona Azul, la Gran Noche de Revista con actuaciones del Mago Lumaky, la copla de María José Lorente y la ventrílocua Lolita Torres; Orquesta Salitre; DJ Sergio Salinas y otros. Ofrenda Floral a nuestro Patrón San Sebastián, el espectáculo infantil a cargo del Grupo Gelatina, y el Desfile de carrozas y peñas del sábado 24.

¿Cómo se garantiza desde el Ayuntamiento de Ricotela seguridad y la inclusión para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas?

Implicación máxima. Son muchos detalles, permisos, solicitudes. Todas las exigidas por la Delegación del Gobierno: coordinación con Policía Local de otros municipios, Protección Civil, seguridad privada, asistencia sanitaria, bomberos, plan de evacuación en recintos cerrados, cabinas de aseos portátiles.

¿Por qué es tan importante dar a conocer las riquezas y tradiciones del pueblo de Ricote?

Porque promocionan el encanto de la capital del Valle. En estas fechas no hay fiestas patronales en otros lugares de la región de Murcia y, por eso, hay que mostrar al visitante todas nuestras riquezas y tradiciones. Ponemos en práctica el valor de nuestro gran municipio. Tenemos un rico patrimonio paisajístico y cultural. Nuestra sierra y nuestra huerta forman parte de los pulmones de la Región de Murcia. Durante todo el año se celebran exposiciones, conciertos, talleres, cursos, etc. Cabe destacar nuestra admirada y querida Semana Santa.

¿Cómo se implica el propio pueblo en estas fiestas?

Como siempre, implicándose al máximo, haciéndose partícipes, opinando, aportando ideas. Para ellos estas fiestas patronales son ‘sus fiestas’. La entrega es máxima.

Y la juventud, ¿observa una participación especial de las nuevas generaciones durante estas fechas especiales?

Pues sí, la juventud cada vez se implica más, ella es el futuro. Se le incita para que estas tradiciones no se pierdan y, a ser posible, generar otras nuevas. Durante todo el año hay diversas actividades en las que se hacen partícipes.

¿Juega a su favor, económicamente, que estas sean unas de las primeras fiestas del año a nivel regional?

El balance es positivo porque, a nivel regional, no hay fiestas patronales en otros municipios y sus gentes están ávidas de fiesta y celebraciones. Vienen, consumen y disfrutan.

Para usted, las Fiestas de Ricote no podrían entenderse sin...

Fervor y emoción; sobre todo, en los solemnes actos religiosos y en las procesiones que se celebran. San Sebastián está dentro de cada persona de Ricote, forma parte de su vida. Es incompatible ser natural de Ricote y no llevar al Señor San Sebastián en el corazón.