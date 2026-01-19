Enero suena a campanas, memoria y tradición en Ricote

El calendario marca enero, pero en Ricote el tiempo se mide estos días por campanas, pólvora, tradición y memoria compartida. Las Fiestas de San Sebastián 2026 han vuelto a desplegarse como un ritual que mezcla devoción, convivencia y una manera muy propia de estar en el mundo. El pueblo, recogido entre montañas y huerta, ha entrado en ese estado especial que solo se alcanza cuando lo religioso y lo festivo dejan de ser opuestos para convertirse en un mismo latido.

Las reinas y majos de las fiestas de Ricote 2026. / S. GUILLAMÓN

El pistoletazo de salida llegó el pasado 10 de enero, en el interior de la iglesia de San Sebastián, con el pregón de la profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Murcia, y ligada a Ricote al ser la directora de la sede permanente de la UMU en este pueblo, Pilar Garrido Clemente. Su discurso una invitación a mirar a Ricote con profundidad histórica y afectiva. La pregonera dejó frases que resonaron más allá del templo, como cuando afirmó que «Ricote no es un lugar donde se trabaja, es un lugar donde se aprende a estar en el mundo, y eso, creedme, no es poco». Desde ahí hilvanó una reflexión que atravesó a Cervantes, al Morisco, a la Humanidad y al propio patrón, para situar al municipio como un cruce de civilizaciones y saberes: «En una interminable nómina de personas y acontecimientos, Ricote es un exponente clarividente del contexto y circunstancias que articularon el primer renacimiento europeo que supuso el mundo árabe». El cierre fue casi una plegaria coral: «San Sebastián nos proteja, que el Valle nos siga enseñando, que los sabios musulmanes nos sigan nutriendo de ciencia y espiritualidad, que los moriscos nos sigan inspirando al respeto y que Ricote continúe siendo lo que siempre ha sido: misterio, luz y hogar».

Actuación de la compañía de baile Carmen Romero. / L. O.

Desde entonces, las jornadas se han ido sucediendo con un ritmo reconocible. La carrera solidaria del domingo 11 llenó de zapatillas y ánimo las calles de la localidad, mientras el volteo de campanas y los cohetes anunciaban el inicio del novenario. Día tras día, la iglesia ha ido acogiendo las distintas celebraciones en honor al patrón, marcando un tempo pausado y constante que contrasta con la intensidad nocturna de los encuentros populares.

María Cervantes Palazón recoge el reconocimiento como ricoteña del año. / L. O.

Uno de los momentos centrales llegó la noche del viernes 16, con la coronación de Reinas y Majos. Como anécdota, este año uno de los Majos llevó como acompañante a su abuela Asunción, de 91 años, quién se sentó en el trono, regalando un momento entrañable a los asistentes. También tuvo lugar la entrega del galardón de Ricoteña de Honor 2026. Este año el reconocimiento recayó en María Cervantes Palazón, conocida por todos como ‘la María del Cervantes’ y ahora como ‘la cocinera’. Nacida en Ricote, en una familia muy humilde, hija de un pastor -‘el Cervantes’- y de una madre dedicada a criar a diez hijos, su figura representa a tantas mujeres anónimas que han sostenido el pueblo desde lo cotidiano. Su historia, sencilla y directa, conecta con esa identidad ricoteña que se construye más con hechos que con discursos.

Enero suena a campanas, memoria y tradición en Ricote. / L. O.

Alrededor de estos actos, las convivencias han sido el verdadero cemento social de las fiestas. Las gachasmigas compartidas en el paraje de Las Piezas, las noches de orquesta y DJ, la convivencia de peñas o la alborada del lunes 19, con charanga, chocolate y churros al amanecer, han vuelto a demostrar que San Sebastián es también una excusa para reencontrarse.

Lo que está por venir

Hoy, 20 de enero, Ricote encara el corazón simbólico de sus fiestas. A las 9.00 de la mañana tendrá lugar la Santa Misa en honor a Sebastián y a las 10.30 horas el pasacalles musical por las calles de la localidad. Será esta tarde, a partir de las 19.00 horas, cuando el pueblo se vuelque en la procesión solemne con la imagen del patrón. El recorrido habitual, acompañado por la banda y culminado con el castillo de fuegos artificiales, se anuncia como uno de esos momentos en los que el silencio y el estruendo conviven sin contradicción. Y por la noche, el Auditorio Municipal acogerá la Gran Noche de Revista, antesala festiva de una recta final que aún guarda citas destacadas.

Porque las fiestas no se agotan hoy. Quedan la procesión del San Sebastián Chico portada por los niños, el Día del niño, con la feria, los juegos populares, el desfile de carrozas y las últimas verbenas. Ricote seguirá celebrando, fiel a una tradición que no se repite por inercia, sino por convicción. Aquí, cada enero, el pueblo vuelve a reconocerse en su santo y, al hacerlo, se reconoce a sí mismo.