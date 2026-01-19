El Campus Universitario de Lorca despierta el interés de Corea del Sur

El trabajo en gerontología del Campus Universitario de Lorca sigue despertando interés a nivel internacional. En esta ocasión, una delegación académica procedente de la Universidad Yonsei –una de las universidades más prestigiosas de Corea del Sur e integrante del grupo SKY, referente internacional en educación, investigación y medicina– visitaba las instalaciones de la Ciudad del Sol.

En este sentido, cabe destacar que la visita se enmarca dentro de la Age-Friendly University Global Network (AFUGN), una red internacional de universidades comprometidas con la creación de entornos inclusivos y favorables para personas de todas las edades, promoviendo el envejecimiento activo, la educación a lo largo de la vida y la inclusión intergeneracional. Fundada en 2012 y liderada por Dublin City University con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, impulsa la adopción de los Diez Principios de la Universidad Amigable con la Edad en instituciones de todo el mundo.

Delegados coreanos durante la visita al campus. / L.O.

Tras un encuentro institucional con autoridades universitarias y municipales, la delegación realizaba un recorrido por las instalaciones del campus, conociendo de primera mano las infraestructuras docentes, los espacios de simulación y los recursos vinculados a la formación práctica y al bienestar, valorando positivamente el modelo de campus especializado desarrollado en Lorca.

La visita también se ha relacionado con el proyecto Euniwell, una alianza de universidades europeas financiada por la Comisión Europea a través del programa Erasmus+, orientada a impulsar el bienestar social y medioambiental mediante programas educativos transnacionales y proyectos conjuntos de investigación e innovación. La Universidad de Murcia, a través del Campus de Lorca, forma parte de esta alianza junto a universidades de países como Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Suecia. A este respecto, fuentes del Consorcio del Campus Universitario de Lorca destacaban la importancia de este tipo de visitas internacionales, "que refuerzan la proyección exterior del campus y abren la puerta a futuras colaboraciones académicas y científicas de alcance global".