Avanzan los trabajos para crear la nueva estación del AVE de Lorca

El proceso iniciado a mediados de 2024 para soterrar las vías ferroviarias a su paso por Lorca sigue dejando imágenes para la posteridad. Grandes grúas a lo largo de toda la ciudad, enormes cantidades de tierra desplazada, el río Guadalentín desviado o los alrededores de la antigua estación de Sutullena completamente tomados por las obras serán algunas de las cuestiones que, con toda probabilidad, recuerden los lorquinos y lorquinas cuando, una vez finalizado el proyecto, se eche la vista atrás.

Y es, precisamente en la citada estación, donde estos días se concentran la mayor cantidad de recursos de unas obras adjudicadas por ADIF en 328 millones de euros. Así, decenas de excavadoras de diversos tamaños, camiones y operarios se afanan entre los antiguos pasos a nivel de la Alameda de Cervantes y la de la Constitución, pues este será el espacio que ocupe la nueva estación que complementará al histórico edificio de Sutullena; una infraestructura que dará cabida a tres andenes subterráneos –dos laterales para trenes de alta velocidad y otro central para cercanías– y ocupará 2.314 metros de superficie, seis veces más que la actual.

El espacio destinado a la estación se multiplicará por 6. / Daniel Navarro

Además, se incorporará un aparcamiento de grandes dimensiones frente a la estación de autobuses, que contará con 180 plazas cubiertas sobre las que se instalará una gran planta de generación de energía eléctrica a través de placas solares "En situación normal, la instalación va a poder aportar la energía necesaria para que la estación sea autosuficiente", explica a esta Redacción arquitecto supervisor del proyecto de construcción de la estación y socio de la firma murciana Ecoproyecta, Juan Miguel Galera.

En este sentido, Galera Miñarro recuerda que la futura estación de tren de Lorca estará completamente adaptada a las altas temperaturas que, especialmente en verano, se registran en el municipio, del todo incompatibles con el estilo industrial que marca Adif para sus estaciones. "Cuando trasladamos ese modelo a la Región encontramos que una caja de hormigón gris con grandes cristaleras se convierte en un horno. Ahí entramos nosotros, para suavizar el proyecto, acomodarlo a nuestro clima y a nuestra forma de vida".

Recreación del aspecto que tendrá el nuevo edificio. / ECOPROYECTA

Con este fin, se diseñaba lo que el técnico define como una "segunda piel", que envolverá el edificio mediante una celosía de lamas de cerámica, material elegido por su amplia vinculación con el Valle del Guadalentín tanto por el color como por la tradición alfarera. "Tamiza la luz y aporta una horizontalidad que no compite con el resto de monumentos que hay en la ciudad", añade el arquitecto.

Sección del nuevo edificio de la estación. / ECOPROYECTA

Nuevo pulmón

Este diseño se verá complementado por la gran 'Alameda Central' que el Ayuntamiento prevé desarrollar por el antiguo ‘camino de hierro’ del ferrocarril. "Vamos a cambiar vías, hierros y piedras por amplios espacios con árboles, vegetación, carriles bici, áreas deportivas y abiertas al uso cultural y recreativo de las familias lorquinas. Se nos presenta una ocasión en la que queremos contar con la opinión de todos" señalaba recientemente a este respecto el alcalde, Fulgencio Gil.