Las rutas gastronómicas de Hostelor también recorrerán el Casco Histórico de Lorca

Las rutas gastronómicas de Hostelor recorrerán en su cuarta edición las calles del Casco Histórico. Esta será una de las grandes novedades de la propuesta organizada por la Asociación Profesional de Hosteleros de Lorca en colaboración con el Ayuntamiento, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia a través de la marca '1001 Sabores' y la Asociación Lorca-Santiago, de la que ya han tomado parte cerca de dos millares de personas.

Concretamente, los recorridos –enfocados para unir deporte, naturaleza, cultura y gastronomía– tendrán lugar entre el domingo 1 de febrero de enero y el 10 de mayo. En total, serán seis las rutas guiadas de senderismo, de unos 9-10 km. y dificultad moderada, que se llevarán a cabo los domingos bajo la guía de la Asociación Lorca-Santiago en Almendricos (1 de febrero), Purias (15 febrero), Zarcilla de Ramos (1 de marzo), y como novedad este año habrá dos rutas por el casco histórico de la ciudad, que finalizarán en el entorno de la Parroquia de Santiago (15 de marzo) y parque de San José (26 de abril), antes de poner el colofón a la iniciativa en Puntas de Calnegre el domingo 10 de mayo.

Cartel anunciador de las rutas gastronómicas de hostelor para este año. / Hostelor

La salida en todos los casos será a las 9 horas desde el lugar de encuentro marcado por la organización, al que se deberá llegar en vehículos particulares y cuya ubicación se podrá consultar como el resto de información y hacer la pertinente inscripción mediante pago de 7 euros por persona en la página web de Hostelor.

Desestacionalizar el ocio

"Seguimos contribuyendo a dinamizar y desestacionalizar el ocio y la vida social en Lorca y en especial en las pedanías, además de atraer turismo con una iniciativa que en sus anteriores ediciones dejó a muchos participantes encantados con nuestra tradición gastronómica, y los espectaculares parajes que tenemos en el término municipal. Nos consta que muchos van a volver a repetir, y además de pedanías en esta ocasión también hemos querido realizar dos rutas guiadas en el casco histórico, donde gracias a la asociación Lorca-Santiago conoceremos detalles que muchas veces pasan desapercibidos hasta para los propios lorquinos", explicaba al respecto Rosa Perán, presidenta de Hostelor.