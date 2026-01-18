El edificio que albergará el primer museo de arte de Lorca estará terminado en diciembre

Poco más de dos años es lo que tardará la Fundación 'Cristina Arcas Valero' en contar con su edificio multifuncional en pleno corazón del Casco Histórico de Lorca. Y es que, si en octubre de 2024 arrancaban las obras del que será el primer museo de arte de la Ciudad del Sol, está previsto que las mismas culminen en diciembre de este mismo año.

Rosa Valero, presidenta de la entidad, lo confirma a esta Redacción, recordando que en total serán tres las propiedades que se unirán, una de ellas situada en la calle Alburquerque –demolida– y dos en Corredera –en proceso de restauración–. "Primero hicimos la demolición de la casa de Alburquerque y los trabajos arqueológicos, y después se ejecutó la cimentación sobre la que se va a montar la estructura. Terminada la estructura, este solar lo hemos utilizado como zona de acopio de materiales y hemos pasado a hacer las obras de rehabilitación fundamentales que había que hacer en los dos edificios de corredera", apunta.

Imagen de archivo de los trabajos de demolición de Alburquerque. / Daniel Navarro

En estas antiguas viviendas, construidas en los siglos XVIII y XIX, el proceso debe ser muy distinto. "Allí lo que hemos hecho es desmontar los forjados que estaban en mal estado y sustituirlos por forjados nuevos de madera, mientras que los que se podían mantener se han reforzado, creando una capa de comprensión. También se han desmontado las cubiertas y se han instalado cubiertas nuevas", explica Valero Canales en referencia al completo proceso de restauración seguido en los inmuebles. En este sentido, cabe destacar que se respetarán tanto la estética como los elementos presentes en las históricas fachadas.

Por lo que respecta a los problemas de humedades que aquejaban a estas casas, la líder de la fundación explica que se ha rebajado el suelo de la planta baja con el objetivo de crear una solera ventilada. "El siguiente paso es empezar a crear la estructura de Alburquerque, de manera que se pueda anclar todo el conjunto y quede totalmente reforzado", aporta, señalado que este paso arrancará a mediados de febrero.

Estado actual del solar de Alburquerque. / Daniel Navarro

En cuanto a las piezas que albergará el museo, Rosa Valero indica que, además de las obras de pintores como Picasso, Miró, Millares, Benjamín Palencia y Miguel Barceló, procedentes de la colección privada del artista aguileño Manuel Coronado, la pinacoteca contará con una sala especial dedicada a la escultura. En ella, se mostrarán obras de Planes –célebre en Lorca por crear la imagen de la Stma. Virgen de los Dolores, titular del Paso Azul–, González Moreno o Hernández Cano.

Homenaje a través del arte

De forma simultánea a la ejecución de las obras, la fundación continúa mostrando parte de sus fondos a propios y extraños. Así, a finales del presente mes de enero se inaugurará una muestra centrada en las obras relacionadas con la figura humana que posee la entidad, y que también servirá de homenaje a Antonio Valero Torres, patrono de la fundación y padre de Rosa, recientemente fallecido. "La hemos titulado 'Viviendo y aprendiendo', que era el lema que tenía en su vida y refleja la adaptación de la muestra que hemos realizado por las circunstancias. Vamos a dejar una sala que será para homenajearlo, mostrando obras regaladas por sus amigos, la mayoría pintores de Lorca. Además, habrá elementos de su vida personal para mostrar cómo era en realidad", termina.

En referencia a la figura de Antonio Valero, fallecido el pasado mes de diciembre, cabe destacar su relevancia en la vida judicial –ejerció como procurador durante medio siglo– institucional y social de Lorca. Concejal del Ayuntamiento en diferentes mandatos, también fue fundador y primer presidente del Tiro Olímpico Español.