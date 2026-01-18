La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Caravaca nombra a sus Cofrades de Honor

La Agrupación de Cofradías de Semana santa de Caravaca ha dado a conocer, a lo largo del fin de semana, el nombramiento de Cofrades de Honor de la Semana Santa 2026. Una representación de la Agrupación de Cofradías con su presidente Juan Esteban Piernas Marín a la cabeza ha comunicado personalmente este nombramiento.

Pedro Luis Elum Ruiz por su desvelo en el cuidado de la Parroquia del Salvador, portador del carro de Los Encarnados y colaborador de la Cofradía de La Soledad

Por un lado, se comunicó su nombramiento a Pedro Luis Elum Ruiz por su desvelo en el cuidado de la Parroquia de El Salvador, portador del carro de Los Encarnados y colaborador de la Cofradía de La Soledad. Igualmente, recibirá este nombramiento Antonia Raigal Martínez, eterna cuidadora de la Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno y San Juan, así como de estas Sagradas Imágenes.

Antonio Raigal, recibirá la distinción de Cofrade de Honor / La Opinión

A título Póstumo

Alicia Peñalder recibirá la distincion a Título Póstumo / La Opinión

También se comunicó a los familiares de Alicia Peñalver Botía, Francisco Torralba López y Manuel Sánchez Robles 'Mane', fallecidos recientemente, el reconocimiento como Cofrades de Honor a título póstumo reconociéndoles su gran labor en nuestra Semana Santa.

La entrega de estas distinciones tendrá lugar, el próximo 15 de febrero, junto a la presentación oficial del pregonero, la revista y el cartel anunciador.

La entrega de estas distinciones tendrá lugar, el próximo 15 de febrero, junto a la presentación oficial del pregonero, la revista y el cartel anunciador. Será a las 17 horas, en la Iglesia de La Concepción, además se incluye un concierto de la Agrupación Musical de Nuestra Señora de los Dolores.

Familiares de Francisco Torralba, tras conocer la distinción a Título Póstumo / La Opinión

Concurso cartel infantil

Manuel Sánchez 'Mané', recientemente fallecido, también recibirá el reconocimiento / La Opinión

Desde la Comisión de Juventud y Formación, La Agrupación de Cofradías ha convocado el Concurso para anunciar la Semana Santa Infantil en Caravaca de la Cruz. El tamaño de los trabajos será el de un A3 (29’7 cm x 42 cm), en papel o preferiblemente cartulina blanca. Podrá presentar un trabajo por participante y podrá participar el alumnado de Educación Primaria (5º y 6º Curso) de cualquier centro docente del Municipio de Caravaca de la Cruz y sus pedanías. El plazo máximo de presentación será el día 20 de febrero de 2026, a través del centro

educativo o la sacristía de la Parroquia de El Salvador (los participantes de las pedanías, los depositarán en la Parroquia de El Salvador directamente).

El premio para la obra ganadora consistirá en un lote de regalos estando entre ellos uno especial con motivo de la Semana Santa, único para el ganador, así como también tendrán lote de regalos los tres accésits. Estos premios están donados por las Librerías Cervantes, Endrino, Rosendo y Suministros y Servicios. También recibirán los galardonados diplomas acreditativos.

Todas las obras serán expuestas a partir del 27 de marzo en el Centro Cultural de la Compañía junto con la exposición de tronos de Semana Santa

Todas las obras serán expuestas a partir del 27 de marzo en el Centro Cultural de la Compañía junto con la exposición de tronos de Semana Santa.

Actos previos

El presidente de la Agrupación, Juan Estaban Piernas, ha adelantado que, siguiendo el mensaje de la Delegación de Hermandades y Cofradías de la diócesis de Cartagena, se han programado dos charlas previas a la Semana de Pasión. La primera tendrá lugar, el próximo 11 de febrero, en el convento de los Padres Carmelitas y tendrá como ponente a la restauradora María del Mar Sandoval, sobre la manipulación de las imágenes. La segunda se celebrará, el 18 de marzo, dirigida por Alfonso Gil, presidente de la Agrupación de Cofradías de Cehegín, y pregonero de la Semana Santa en Caravaca y Cehegín, sobre la importancia del penitente que acompañe a las imágenes. Ambas darán comienzo a las 20:30 horas.

Nuevo Vía CrucisOtra de las novedades será un Vía Crucis, que tendrá lugar el próximo 20 de marzo, a las 21 horas, y que recorrerá las catorce estaciones que existían antiguamente en el municipio, pasando por la ermita de la Reja, en la estación número 12, que representa la muerte de Jesús. La salida tendrá lugar desde el convento de Santa Clara y procesionará una imagen del Cristo de las Ánimas, del siglo XVII, que se conserva en la iglesia de El Salvador. Además, los fieles acompañarán el Vía Crucis con antorchas.

El P. Pascual Gil Almela será el Pregonero de la Semana Santa

Pascual Gil / La Opinión

El Padre Pascual Gil Almela, OCD, maestro de novicios de la Provincia Ibérica Santa Teresa de Jesús y actualmente destinado en el Desierto de las Palmas (Castellón), será el pregonero de la Semana Santa de Caravaca de la Cruz 2026.

Según explicó Piernas, la elección del P. Pascual fue acordada por unanimidad por los presidentes de todas las cofradías, en reconocimiento a la estrecha relación histórica entre los Carmelitas Descalzos y la Semana Santa caravaqueña, así como por la coincidencia de dos efemérides de extraordinaria importancia para el Carmelo: el 450º aniversario de la fundación del Convento de San José, realizada por Santa Teresa de Jesús, y el 300º aniversario de la proclamación de San Juan de la Cruz como Doctor de la Iglesia.