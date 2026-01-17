Yecla se queda con más de seis millones de euros del Cuponazo de la ONCE

El municipio de Yecla es uno de los más afortunados con los premios de la ONC: en los últimos años han tocado varios premios Cuponazo y cupón diario. Además, han caído otros como el 'Sueldazo' en este mismo año.

Más concretamente, en junio de 2025 tocó un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado; la misma cantidad había tocado en junio de 2019; el Extra de Navidad de 2022 también se fue a la localidad murciana, con más de un millón de euros.

En esta ocasión, El Cuponazo de la ONCE ha repartido en Yecla (Región de Murcia) 6.280.000 euros, en 8 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los seis millones del premio mayor, y 7 cupones más, premiados con 40.000 euros cada uno, en el sorteo del viernes, 16 de enero.

Begoña Muñoz Escuder es la vendedora de la ONCE que ha dado el Cuponazo y repartido los 6.280.000 euros desde su kiosco frente al hospital de Yecla. 'Bego', como se le conoce comúnmente, inició su trabajo como vendedora el 14 de julio de 2023.

Afirma estar eufórica y encantada de haber tenido tanta suerte. Seguro que el premio mayor se lo he dado a alguno de los habituales del hospital, de los que vienen desde Jumilla o de la residencia de mayores que tengo al lado”. “Lo que más ilusión me hace es habérselo dado a alguien humilde que lo necesite de verdad, esto es una maravilla. Se siente un subidón que no deja parar. ¡Estoy segura de que hoy a pasar un día extraordinario!’, concluye.

El resto del premio

Según ha comentado la ONCE a través de una nota de prensa, el sorteo del Cuponazo de este viernes también ha dejado una parte de su fortuna en Andalucía, con 400.000 euros en premios mayores en Arcos de la Frontera (Cádiz) y otros 280.000 euros en Málaga.

La localidad más afortunada ha resultado Arcos de la Frontera, donde José María Calderón, vendedor de la ONCE desde hace año y medio, vendió diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno en la barriada de La Perdiz, de apenas 200 habitantes.

Málaga también se ha llevado otro pellizco de la suerte de este Cuponazo con otros 280.000 euros en premios mayores que ha repartido Pedro Reina, que vendió otros siete cupones agraciados con 40.000 euros cada uno en la plaza Basconia de la capital malagueña.

Alcoy, en la Comunidad Valenciana, Madrid, Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza) y Albacete son otras localidades donde se han vendido en cada una de ellas diez cupones premiados con 40.000 euros. En total, en cada una de esas localidades la ONCE ha repartido 400.000 euros. También se han vendido cupones premiados con 40.000 euros en Puertollano (Ciudad Real), La Laguna (Tenerife) y Las Palmas de Gran Canaria. En total, este sorteo ha repartido nueve millones de euros.

La suerte de todos los viernes

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador” reparte también premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías .

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.500 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.