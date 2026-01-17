El PSOE denuncia que el Gobierno regional pone en “grave riesgo” la salud de los usuarios del Hospital de Cieza

Según denuncia el PSOE de Cieza, “el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao se encuentra en una situación límite e insostenible: la grave y peligrosa insuficiencia de personal, que se agrava críticamente durante los fines de semana, pone en riesgo la salud de los pacientes y la salud del equipo”.

La reclamación de los socialistas se fundamente, principalmente, en las exigencias que plasmaron los profesionales del centro hospitalario de referencia del Área IX de Salud (Cieza, Abarán y Blanca) el pasado 2 de enero, mediante una manifestación, para reclamar que se mejoren las “insostenibles carencias existentes que padecemos, tanto los pacientes como los trabajadores”.

Por ello, en el Pleno ordinario de enero, los socialistas ciezanos presentaron una moción, según alegan, para “defender al hospital, a sus trabajadores y el derecho a una sanidad de calidad. La planteamos para denunciar las carencias que ha provocado el Gobierno de López Miras, mientras que el Ejecutivo ciezano justifica el desmantelamiento del centro hospitalario y abandona, a su suerte, a los trabajadores”.

En este sentido, “hemos solicitado la apertura inmediata del ala del hospital que, actualmente, el Gobierno regional mantiene cerrada y que ésta sea dotada del personal necesario para su funcionamiento”. Asimismo, prosiguen los socialistas, “exigimos que, de manera urgente, se refuercen las plantillas, tanto en días ordinarios como los fines de semana y festivos, y que el refuerzo sea real y ajustado a la necesidad asistencial del Área de Salud IX, incluidas las bajas laborales y las vacaciones, ya que es imprescindible acabar con la precariedad actual y garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y los pacientes”.

Los socialistas explican que las medidas que exigen nacen de un diagnóstico “claro” basado en cuatro hechos: “Un ala entera de una de las plantas del hospital se encuentra completamente cerrada para la hospitalización de usuarios por falta de personal para atenderla, lo que ocasiona que en la tercera planta de Cirugía se llegan a mezclar pacientes recién operados con pacientes de infecciones respiratorias y gripe; los ratios son claramente insuficientes y generan una sobrecarga laboral extrema que conduce al agotamiento físico y emocional de los profesionales, mermando así la calidad asistencial de los usuarios, puesto que no se contrata personal para cubrir las propias bajas, multiplicando de esta forma la carga asistencial sobre los trabajadores, especialmente durante los fines de semana; además, se están manteniendo a pacientes en camas de observación más de 24 horas, en condiciones inadecuadas y para una estancia prolongada, privándoles del acompañamiento de sus familiares, quedando éstos en salas externas a la espera de la información oportuna del facultativo; y, por último, se vienen produciendo constantes traslados de pacientes de una planta a otra para intentar cubrir los huecos de esta falta de personal, generando inestabilidad y riesgos innecesarios”.

Melba Miñano, concejala del PSOE de Cieza, sostiene que “el hospital está desatendido y generando problemas laborales y asistenciales, pues, cuando el personal está saturado, la calidad y la seguridad de la atención se resquebrajan. Están jugando con la salud del personal sanitario y juegan también con la salud de todos nosotros; los ciudadanos. Asimismo, los fines de semana no son días de segunda categoría: los pacientes ingresados son los mismos, las urgencias son las mismas y las necesidades de cuidado son idénticas, e incluso mayores. Sin embargo, la plantilla se reduce a niveles inaceptables e inseguros. Esta práctica no es ahorro, es negligencia programada”.

Finalmente, Miñano subraya que “el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao es un servicio esencial público, cuyo correcto funcionamiento repercute directamente en la salud y la dignidad del conjunto de la ciudadanía de Cieza, Abarán y Blanca, así como en las condiciones laborales y emocionales de quienes trabajan en el mismo. La responsabilidad de esta situación no recae en los profesionales, quienes continúan desempeñando su labor con total compromiso y profesionalidad, sino en la deficiente gestión por parte de la Consejería de Salud de la Región de Murcia y en la Gerencia del Área IX del Servicio Murciano de Salud”.