Limpieza
Limusa amplía servicios en pedanías de Lorca con dos nuevos ecoparques móviles
Las dos nuevas unidades servirán para llevar el servicio a lugares donde hasta ahora no se prestaba o se hacía con menor frecuencia
El servicio de recogida selectiva de residuos en las pedanías del municipio estrena este año 2026 dando un salto tanto cualitativo como cuantitativo con la ampliación de puntos a los que llegará. Esto es lo que se desprende de la última comparecencia de Juan Miguel Bayonas, edil responsable de Limusa, quien informaba de la ampliación, a través de la adquisición de dos nuevas unidades, de enclaves donde los ciudadanos de Lorca podrán gestionar sus residuos de forma sostenible.
"Con la puesta en marcha de estos nuevos ecoparques itinerantes seguimos avanzando en nuestro compromiso con el medio ambiente y con las pedanías, acercando servicios esenciales a todos los vecinos, independientemente de dónde residan", aportaba el concejal. De esta forma, al actual servicio del ecoparque móvil, que recorre mensualmente distintas pedanías del municipio en horarios concretos, se suman dos nuevos ecoparques móviles que se ubican en puntos estratégicos de aquellas pedanías donde hasta ahora el servicio no se prestaba o se hacía con menor frecuencia.
Así, estas nuevas unidades –adquiridas por 32.000 euros procedentes de Fondos Europeos– cuentan con la misma funcionalidad que el ecoparque móvil existente, pero permanecen uno o dos días completos en cada ubicación, lo que permite ampliar la cobertura territorial y mejorar significativamente la accesibilidad del servicio.
Residuos varios
Según concretaban fuentes de la empresa municipal de limpieza, en estos ecoparques móviles se pueden depositar, principalmente, residuos como ropa usada, pilas, tubos fluorescentes, radiografías, cartuchos de tinta, aerosoles y pinturas, aceite doméstico usado, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, así como medicamentos caducados, entre otros residuos domésticos especiales que no deben depositarse en los contenedores convencionales. El calendario completo de paradas, pedanías y horarios del ecoparque móvil y de los dos nuevos ecoparques itinerantes ya puede consultarse en la web de Limusa.
