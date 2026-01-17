Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos extinguen el fuego de un vehículo en Cabezo de Torres

Las llamas fueron apaciguadas sin dejar heridos

Los bomberos extinguen el fuego de un coche en Cabezo de Torres.

Bomberos de Murcia

José Arrondo

Bomberos de Murcia informó, a través de la red social X (Twitter.com), de un incendio que se produjo en un vehículo particular en el municipio murciano Cabezo de Torres.

Según han comunicado las mencionadas fuentes, el fuego fue apagado sin mayores daños y no hubo heridos.

Al lugar de los hechos se trasladaron 6 efectivos y 1 vehículo de los bomberos procedentes del parque de Espinardo. Además, también estuvieron presente varios agentes de la Policía Local de Murcia

El aviso del incendio llegó a los servicios de emergencia sobre las nueve de la mañana de este sábado 17 de enero de 2026 y, según informan, poco después de las diez, ya estaba extinguido y estaban fuera de peligro tanto el resto de coches como las vidas de los peatones.

Por el momento, se desconocen las causas por las que el coche estaba en llamas.

