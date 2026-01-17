Incendio
Los bomberos extinguen el fuego de un vehículo en Cabezo de Torres
Las llamas fueron apaciguadas sin dejar heridos
Bomberos de Murcia informó, a través de la red social X (Twitter.com), de un incendio que se produjo en un vehículo particular en el municipio murciano Cabezo de Torres.
Según han comunicado las mencionadas fuentes, el fuego fue apagado sin mayores daños y no hubo heridos.
Al lugar de los hechos se trasladaron 6 efectivos y 1 vehículo de los bomberos procedentes del parque de Espinardo. Además, también estuvieron presente varios agentes de la Policía Local de Murcia
El aviso del incendio llegó a los servicios de emergencia sobre las nueve de la mañana de este sábado 17 de enero de 2026 y, según informan, poco después de las diez, ya estaba extinguido y estaban fuera de peligro tanto el resto de coches como las vidas de los peatones.
Por el momento, se desconocen las causas por las que el coche estaba en llamas.
