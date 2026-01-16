El PSOE de Molina denuncia el "caos absoluto" de PP y Vox tras la filtración de datos personales de la plantilla municipal

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Molina de Segura mostró este viernes su "profunda preocupación" ante la denuncia del sindicato CSIF esta semana por la publicación de datos personales y retribuciones de los empleados públicos en la web municipal.

La portavoz socialista, Isabel Gadea, fue tajante al calificar la situación: "No estamos ante un error aislado. Estamos ante el resultado de un gobierno en descomposición". Gadea quiso dejar claro que la crítica se dirige a la "ineficacia política" de quienes ostentan el mando.

Para el PSOE, este incidente es el síntoma de un problema mayor: el vacío de poder en el Consistorio. “Molina tiene un alcalde ausente. Su gestión es un caos y los errores se acumulan porque nadie manda realmente”, denunció la portavoz socialista.

Gadea reveló en el comunicado datos sobre el compromiso del equipo de gobierno de PP y Vox: "El teniente de alcalde falta a la mitad de las Juntas de Gobierno. Sin fiscalización ni control político, estos fallos graves de seguridad son inevitables”, añadió.

Vulneración de la protección de datos

Desde el PSOE alertan de que la vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) detectada por CSIF podría repetirse con otros colectivos. "Hoy han sido los trabajadores municipales; mañana pueden ser los datos privados de cualquier vecino de Molina", advirtió la portavoz socialista.

El PSOE exige al equipo de gobierno que deje de buscar excusas y empiece a trabajar. Isabel Gadea reclamó que las medidas de seguridad se tomen antes de que ocurran los incidentes, y no solo para corregir el daño una vez causado.

“Exigimos rigor. Los ciudadanos de Molina merecen un gobierno que esté presente, que fiscalice el trabajo y que proteja su intimidad con la seriedad que exige la ley”, concluyó Gadea.