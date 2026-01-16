La Noche de los Tambores de Mula 2026 ya tiene cartel

La Noche de los Tambores de Mula 2026 ya cuenta con cartel anunciador, una obra del artista muleño Pablo Espinosa que fue presentada oficialmente el pasado martes en un acto institucional con amplia presencia de autoridades y vecinos. La presentación contó con la participación del alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno; el concejal de Tambores, Diego Boluda; y el presidente de la Asociación de Tamboristas de Mula, Manuel Nadal, junto al diputado regional Fernando Moreno, miembros de la corporación municipal y numerosos asistentes.

Cartel de la Noche de los Tambores de Mula de este año / L.O.

El cartel apuesta por una imagen sobria y de gran carga simbólica, centrada en la piel del tambor y las manos como elementos esenciales de la tradición tamborista. Sobre un fondo negro, que evoca el silencio previo al inicio de la Noche de los Tambores, emerge la materia prima del instrumento y el gesto humano. La piel representa el origen artesanal del tambor, mientras que las manos, que han sido modeladas en barro expresamente para esta obra, simbolizan el trabajo, la dedicación y la identidad colectiva de los muleños y muleñas que mantienen viva esta tradición. El palillo actúa como nexo entre el cuerpo y el instrumento, entre el pasado y el presente, y remite a la emoción compartida cada Martes Santo.

Apoyo a los creadores locales

Durante su intervención, el alcalde de Mula destacó que el cartel "vuelve a demostrar que los Tambores de Mula son algo único", subrayando que no se trata solo de una fiesta con reconocimiento internacional, sino de una tradición profundamente arraigada en la identidad local. Moreno puso también el acento en la importancia de seguir apoyando a los creadores locales, cuyo trabajo contribuye a engrandecer el patrimonio cultural del municipio.

"Es cartel valiente, honesto y profundamente simbólico", indica Boluda

En la misma línea, el concejal de Tambores, Diego Boluda, afirmó que Pablo Espinosa ha logrado "traducir en imagen lo que sienten los muleños cuando llega la Noche de los Tambores: respeto, emoción, artesanía y cultura viva". A su juicio, se trata de un cartel “valiente, honesto y profundamente simbólico” que ya forma parte del legado gráfico de la fiesta.

El acto sirvió también para poner en valor el carácter único de los Tambores de Mula, declarados Fiesta de Interés Turístico Internacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, así como el trabajo artesanal que hay detrás de cada instrumento y el esfuerzo de los miles de tamboristas que, año tras año, convierten el silencio en pasión.