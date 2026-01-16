Lorca pondrá en marcha una batería de formaciones para dar respuesta a las necesidades de los jóvenes

El municipio de Lorca pondrá en marcha una batería de iniciativas para fomentar el autoempleo y la formación entre los jóvenes, según anunciaba el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil. En concreto, el primer edil informaba de esta cuestión durante la clausura del desayuno empresarial 'Empresas que hacen territorio: diálogo sobre juventud y empleo en Lorca' organizado por la Cámara de Comercio de Lorca y UCOMUR dentro de los eventos puestos en marcha alrededor de la elección de Murcia como Capital Española de la Economía Social 2025, y que además contaba con la presencia de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

En el transcurso del evento también se presentaban los resultados del último estudio realizado entre la juventud lorquina para conocer sus inquietudes. Empleo, vivienda y seguridad se mostraban como las principales preocupaciones de más de 400 jóvenes de entre 15 y 20 años, según trasladaba la mandataria autonómica. "También quieren seguir formándose y muestran un interés creciente por el emprendimiento y la economía social", aportaba, recordando que en los últimos años el Gobierno regional ha destinado más de 17 millones al municipio para fomentar el empleo y la formación.

Gil Jódar durante el encuentro empresarial. / L.O.

Entre las conclusiones del estudio, además, destaca el alto interés por continuar la formación, tanto en ciclos formativos de grado superior como en la Universidad; una buena valoración de la preparación para el empleo que reciben en el sistema educativo local y un fuerte interés por emprender o trabajar en empresas familiares de la zona mostrado por los encuestados.

Empleo juvenil

Durante el encuentro, Gil Jódar también aprovechaba para reafirmar el compromiso del Consistorio con el empleo juvenil, la diversificación económica y el fortalecimiento del tejido productivo local, expresando la intención municipal de "seguir trabajando codo con codo con empresas y emprendedores para consolidar un desarrollo territorial sostenible". En este sentido, cabe recordar que recientemente el Ayuntamiento anunciaba la puesta en marcha junto al Gobierno regional de cuatro programas experienciales –en los que se invertirán casi 3,7 millones– destinados a mejorar la formación de 110 desempleados.