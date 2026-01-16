Sociedad
Fallece José Antonio Gallego López , alcalde de Lorca entre 1983 y 1993
Militante histórico del PSOE, del que fuera presidente a nivel regional además de diputado nacional durante dos legislaturas y senador por Murcia, su muerte ha provocado reacciones de pesar en todo el municipio
Luto en Lorca por el fallecimiento, a los 83 años, de José Antonio Gallego López, uno de los políticos más relevantes de la historia del municipio. Nacido el 11 de noviembre de 1942 en Valencia, era catedrático y profesor jubilado de Filosofía, y fue el segundo alcalde de la ciudad desde la llegada de la democracia ostentando el cargo durante una década, entre los años 1983 y 1993.
Asimismo, fue diputado en el Congreso en la II y VII Legislatura, participando en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y Medio Ambiente, así como senador en la V y VI Legislatura, entre los años 1993 y 2000, ejerciendo entre otros cargos el de viceportavoz de Obras Públicas. A nivel orgánico, fue presidente del PSOE en la Región de Murcia desde el año 1994 hasta 2000, también secretario general del PSOE lorquino. "Fue un gran primer edil, querido por los vecinos y respetado por todos, que siempre tuvo a Lorca como prioridad por encima de siglas políticas. Nuestro cariño y el de todos los lorquinos para su familia y sus compañeros de partido", señalaba públicamente el actual regidor de Lorca, Fulgencio Gil.
Al respecto de la figura de Gallego López, que seguía formando parte activa de la sociedad lorquina, cabe recordar que la Ciudad del Sol le brindó un homenaje en 2018 dando su nombre a un tramo de la Ronda Central, entre el antiguo Puente de Vallecas y la rotonda junto al barrio de San Fernando.
Capilla ardiente
Tras conocerse la noticia, decenas de personas se trasladaban hasta el tanatorio 'Lázaro Soto', donde se instalaba la capilla ardiente en la sala número 8. El sepelio será este sábado día 17 de enero a las 10:00 horas. Del mismo modo, Fulgencio Gil convocaba reunión con los portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento para dar cuenta de la activación de las medidas protocolarias institucionales ante la noticia del óbito del exalcalde José Antonio Gallego.
