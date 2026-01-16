El Ayuntamiento de Lorca tratará de alargar las estancias de los turistas a través de premios

Alargar la estancia media de los visitantes en Lorca. Este será el principal objetivo del Ayuntamiento de Lorca en lo que a turismo se refiere, y esta será la principal propuesta en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que tendrá lugar del 21 al 25 de enero en IFEMA, en Madrid, y para el que se ha desarrollado un sistema de recompensas.

Santiago Parra, edil de Turismo, así lo explicaba este viernes en el transcurso de la presentación de las actividades que la Ciudad del Sol llevará a la cita bajo el paraguas del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM). "Queremos que quien visite nuestra ciudad no solo se enamore de su patrimonio, sino que se quede más tiempo para vivirla" añadía el concejal.

El edil de Turismo, Santiago Parra, durante su comparecencia. / L.O.

Así, además de los tradicionales folletos físicos, se repartirá información acerca de uno de los principales productos diseñados especialmente para esta edición: 'Lorca: Historia, pasión y escapada. Dormir en Lorca tiene premio', una acción promocional con la que se busca incentivar las pernoctaciones y alargar la estancia media de turistas y visitantes hasta un mínimo de 48 horas a lo largo de todo el año 2026. En el marco de la misma, se incluirán sorteos de noches de alojamiento y actividades gratuitas, así como premios directos para quienes pernocten en la ciudad, consistentes en accesos y visitas gratuitas a museos y recursos culturales durante todo el año, tal y como se explica en las webs de la concejalía.

Otras acciones

Por otro lado, en el transcurso de la feria se estrenará un nuevo audiovisual promocional realizado expresamente para el evento y, durante el fin de semana, la ciudad tendrá un protagonismo especial con la presencia de una representación de la Federación Festivo Cultural San Clemente. Concretamente, 16 integrantes de la Asociación Juvenil San Clemente y 3 miembros de la Real Hermandad de San Clemente desfilarán ataviados por los pabellones y stands de la feria. Tras el paseo, ocuparán el escenario principal del stand de la Región de Murcia para presentar un audiovisual dedicado a las fiestas y a la ciudad de Lorca.