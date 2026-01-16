Turismo
El Ayuntamiento de Lorca tratará de alargar las estancias de los turistas a través de premios
Junto a las escapadas culturales, esta será la principal propuesta del municipio en la próxima edición de Fitur
Alargar la estancia media de los visitantes en Lorca. Este será el principal objetivo del Ayuntamiento de Lorca en lo que a turismo se refiere, y esta será la principal propuesta en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que tendrá lugar del 21 al 25 de enero en IFEMA, en Madrid, y para el que se ha desarrollado un sistema de recompensas.
Santiago Parra, edil de Turismo, así lo explicaba este viernes en el transcurso de la presentación de las actividades que la Ciudad del Sol llevará a la cita bajo el paraguas del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM). "Queremos que quien visite nuestra ciudad no solo se enamore de su patrimonio, sino que se quede más tiempo para vivirla" añadía el concejal.
Así, además de los tradicionales folletos físicos, se repartirá información acerca de uno de los principales productos diseñados especialmente para esta edición: 'Lorca: Historia, pasión y escapada. Dormir en Lorca tiene premio', una acción promocional con la que se busca incentivar las pernoctaciones y alargar la estancia media de turistas y visitantes hasta un mínimo de 48 horas a lo largo de todo el año 2026. En el marco de la misma, se incluirán sorteos de noches de alojamiento y actividades gratuitas, así como premios directos para quienes pernocten en la ciudad, consistentes en accesos y visitas gratuitas a museos y recursos culturales durante todo el año, tal y como se explica en las webs de la concejalía.
Otras acciones
Por otro lado, en el transcurso de la feria se estrenará un nuevo audiovisual promocional realizado expresamente para el evento y, durante el fin de semana, la ciudad tendrá un protagonismo especial con la presencia de una representación de la Federación Festivo Cultural San Clemente. Concretamente, 16 integrantes de la Asociación Juvenil San Clemente y 3 miembros de la Real Hermandad de San Clemente desfilarán ataviados por los pabellones y stands de la feria. Tras el paseo, ocuparán el escenario principal del stand de la Región de Murcia para presentar un audiovisual dedicado a las fiestas y a la ciudad de Lorca.
- Prohíben a un pastor pasar con sus ovejas por un barrio de Torre Pacheco
- España financiará trasvases en Marruecos mientras recorta el Tajo-Segura, denuncian los regantes
- A la tercera va la redonda: un géiser de 8 metros en la Circular de Murcia, que también recuperará la música
- Este pueblo de Murcia de poco más de 100 habitantes es el único de la Región que habla valenciano
- Paraguas y abrigo: así será el tiempo en la Región de Murcia este fin de semana
- Un concejal de Abarán, a la víctima de un trabajador municipal acusado de agresión sexual: 'Abusó de la confianza, te pide que lo perdones
- Hallan muerto a un hombre en pleno centro de San Pedro del Pinatar
- Un conductor kamikaze provoca varios accidentes en cadena en la autovía de La Manga y sigue la marcha