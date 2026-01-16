La concejala de Alhama Nani Navarro queda absuelta de la acusación de acoso laboral

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Alhama de Murcia Nani Navarro informó este viernes de que ha sido absuelta de la acusación de acoso laboral que se había vertido contra ella en el marco de una demanda presentada por una extrabajadora del área de Igualdad del Ayuntamiento.

Según expuso, el Juzgado de lo Social n.º 8 de Murcia, en sentencia de fecha 14 de julio de 2025, falló a su favor tras analizar los hechos y el derecho aplicable, descartando la existencia de acoso laboral. Navarro subrayó que el procedimiento se ha tramitado por la vía laboral y no por la vía penal, y lamentó el daño personal y familiar sufrido durante estos años. "Durante demasiado tiempo se ha jugado con mi nombre, con mi honor y con mi familia como si esto fuera un espectáculo", señaló.

La concejala explicó que el inicio del proceso judicial se encuentra en la finalización de un contrato vinculado a un programa temporal del servicio CAVI, adscrito al área de Igualdad, concejalía que ella tenía delegada en ese momento. "Esta trabajadora fue contratada para un programa con una duración de tres años. Cuando un programa finaliza, finaliza también el contrato. Es algo habitual en la Administración", indicó.

Tras no aceptar su desvinculación, la empleada presentó el 3 de marzo de 2022 una demanda contra el Ayuntamiento solicitando la nulidad del despido, incluyendo en la misma diversas acusaciones, entre ellas la de un supuesto acoso laboral por parte de Navarro. "La sentencia refleja lo que he defendido desde el principio: mi relación con esta trabajadora, como con el resto del equipo, fue siempre profesional y correcta. Mi contacto se limitaba a reuniones de coordinación propias del funcionamiento del servicio", sostuvo, negando de forma rotunda cualquier trato discriminatorio, humillante o degradante.

Críticas al uso político de la acusación

Durante su intervención, Nani Navarro fue especialmente crítica con el uso político que, a su juicio, se ha hecho de esta acusación durante más de tres años. "Desde el Partido Popular de Alhama, su portavoz y sus concejales, han alimentado el ruido y han repetido esta acusación sin respetar la presunción de inocencia y sin esperar a que hablara la Justicia", denunció.

En este sentido, afirmó que "no se trataba de conocer la verdad, sino de provocar desgaste político", y advirtió de que "no todo vale en política". "Una cosa es discrepar y otra muy distinta es manchar a una persona y seguir repitiéndolo como si fuera verdad", añadió.

Ante la persistencia de lo que considera acusaciones falsas incluso después de conocerse la sentencia, la concejala ha anunciado que ejercerá acciones legales "contra cualquier persona, grupo o partido que vuelva a vincular mi nombre a acusaciones falsas".

"Hoy cierro este capítulo con la cabeza alta. Con dolor, porque nadie sale intacto de una acusación así, pero con la tranquilidad de que la verdad siempre termina abriéndose paso", concluyó.