MulaFlor 2026 amplía su programación con gastronomía, ferias agrícolas y unas nuevas jornadas nacionales sobre desarrollo rural

La Plaza de la Catedral de Murcia ha sido este jueves el escenario elegido para la presentación oficial de MulaFlor 2026, un acto con el que el Ayuntamiento de Mula ha avanzado los detalles de la próxima edición de la Fiesta del Almendro en Flor, consolidada como la primera floración de Europa y una de las principales citas turísticas y culturales de la Región de Murcia entre los meses de enero y marzo.

Durante la presentación, el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, ha destacado que "MulaFlor se ha convertido en una seña de identidad y en una forma de compartir nuestro territorio, demostrando que en Mula la primavera nace antes". El regidor ha subrayado además el carácter sostenible del evento, al señalar que se trata de "una invitación a descubrir el municipio desde el respeto al paisaje y a la agricultura, entendiendo la floración como un patrimonio vivo que debemos cuidar y compartir de forma responsable".

1.jpg / Ayuntamiento de Mula

Rutas guiadas y visitas a espacios patrimoniales

Bajo el lema 'Donde nace la primavera', MulaFlor 2026 desplegará una programación que combina naturaleza, patrimonio, gastronomía y cultura, estructurada en cuatro fines de semana temáticos y con actividades distribuidas por el casco urbano, las pedanías y los principales parajes naturales del municipio.

Entre las propuestas destacan las rutas guiadas entre almendros en flor en enclaves como Casas Nuevas, Fuente Librilla o el Campo de Cagitán; experiencias de amaneceres y atardeceres entre flores; actividades culturales y musicales; iniciativas dirigidas al público familiar; y visitas a espacios patrimoniales de referencia como el Convento de San Francisco, el Castillo de los Vélez, la Villa Romana de Los Villaricos o el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo.

Gastronomía y sector agrario, ejes del evento

La gastronomía volverá a ser uno de los pilares de esta edición con la segunda edición de GastroFlor, una feria que pone en valor el producto local y la almendra como hilo conductor, a través de talleres de cocina, showcookings de reconocidos cocineros regionales, degustaciones y música en directo.

También tendrá un papel destacado la Feria Agrícola de Mula, que celebrará su cuarta edición y se consolida como uno de los grandes ejes de MulaFlor. Concebida como punto de encuentro para agricultores, empresas y profesionales de toda la Región, la feria visibiliza el peso estratégico del sector agrario, la innovación y el conocimiento. "La floración no se entiende sin quienes trabajan la tierra todo el año", ha remarcado el alcalde, subrayando la importancia de la agricultura para la economía local y la fijación de población.

Novedades y proyección nacional

Entre las principales novedades de MulaFlor 2026 destaca la inauguración del 'KM 0 de las Floraciones de España y Europa' en la Plaza del Ayuntamiento, un hito simbólico que situará a Mula como referente nacional y europeo de las floraciones. A ello se sumará la celebración de las primeras Jornadas Nacionales sobre Desarrollo rural, turismo y floración, concebidas como un espacio de reflexión e intercambio de conocimiento sobre nuevos modelos de desarrollo rural vinculados al turismo de naturaleza, el paisaje y la identidad territorial.

Con esta nueva edición, MulaFlor vuelve a demostrar su capacidad para implicar al tejido social, cultural y económico del municipio, generar actividad turística y proyectar la imagen de Mula a nivel nacional e internacional. Una auténtica Fiesta del Almendro en Flor que volverá a situar al municipio como epicentro del calendario de floraciones y como el lugar donde nace la primavera, allí donde se produce la primera floración de Europa.

El acto, al que asistieron más de un centenar de personas, contó también con la participación del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, quien puso en valor la iniciativa como "un magnífico ejemplo de cómo un municipio transforma su paisaje, su agricultura y su identidad en una experiencia cultural y turística de primer nivel". Avilés añadió que la floración del almendro en Mula "se ha convertido en un símbolo de inicio y renovación que proyecta una imagen muy positiva de toda la Región".