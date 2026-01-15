Lorca recibirá un millón de euros por los daños de la dana de marzo

El municipio de Lorca recibirá próximamente cerca de un millón de euros procedentes de las arcas del Estado a modo de ayuda para recuperar los daños registrados en infraestructuras municipales y red viaria durante el temporal del pasado mes de marzo. Incluida dentro de una partida para toda la Región, esta noticia era celebrada por el Partido Socialista de la Ciudad del Sol que, a través de su portavoz, Isabel Casalduero, reprochaba al equipo de Gobierno la pérdida de ayudas destinadas a particulares y empresas por no haber tramitado la solicitud "en tiempo y forma".

Imagen de archivo de los daños registrados en Lorca. / Daniel Navarro

Por su parte, fuentes municipales lanzaban un comunicado desmintiendo las afirmaciones de la secretaria general socialista. "Reiteramos, y lo haremos las veces que haga falta: No hemos perdido ningunas ayudas de emergencia tras la dana del pasado mes marzo. El Ayuntamiento ha cumplido", señalaba el escrito, que achacaba el retraso en las ayudas al bloqueo en la aparición en el Boletín Oficial del estado del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril, donde se declaró a Lorca como 'zona especialmente afectada por una emergencia' como consecuencia de las lluvias. Del mismo modo, desde el Consistorio se recordaba que para cubrir los daños en infraestructuras se solicitaron 3 millones.