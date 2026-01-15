Emergencias
Lorca recibirá un millón de euros por los daños de la dana de marzo
El Estado destina esta partida para arreglar caminos e infraestructuras mientras el Ayuntamiento reclama subvenciones para particulares
El municipio de Lorca recibirá próximamente cerca de un millón de euros procedentes de las arcas del Estado a modo de ayuda para recuperar los daños registrados en infraestructuras municipales y red viaria durante el temporal del pasado mes de marzo. Incluida dentro de una partida para toda la Región, esta noticia era celebrada por el Partido Socialista de la Ciudad del Sol que, a través de su portavoz, Isabel Casalduero, reprochaba al equipo de Gobierno la pérdida de ayudas destinadas a particulares y empresas por no haber tramitado la solicitud "en tiempo y forma".
Por su parte, fuentes municipales lanzaban un comunicado desmintiendo las afirmaciones de la secretaria general socialista. "Reiteramos, y lo haremos las veces que haga falta: No hemos perdido ningunas ayudas de emergencia tras la dana del pasado mes marzo. El Ayuntamiento ha cumplido", señalaba el escrito, que achacaba el retraso en las ayudas al bloqueo en la aparición en el Boletín Oficial del estado del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril, donde se declaró a Lorca como 'zona especialmente afectada por una emergencia' como consecuencia de las lluvias. Del mismo modo, desde el Consistorio se recordaba que para cubrir los daños en infraestructuras se solicitaron 3 millones.
- Prohíben a un pastor pasar con sus ovejas por un barrio de Torre Pacheco
- España financiará trasvases en Marruecos mientras recorta el Tajo-Segura, denuncian los regantes
- Vuelve a abrir uno de los bares más míticos de Murcia tras casi una década cerrado
- A la tercera va la redonda: un géiser de 8 metros en la Circular de Murcia, que también recuperará la música
- Este pueblo de Murcia de poco más de 100 habitantes es el único de la Región que habla valenciano
- Un concejal de Abarán, a la víctima de un trabajador municipal acusado de agresión sexual: 'Abusó de la confianza, te pide que lo perdones
- Hallan muerto a un hombre en pleno centro de San Pedro del Pinatar
- Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia: apunta el primer día inhábil de 2026