'Lorca Taller del Tiempo' asumirá la gestión del palacio de congresos de Lorca

El palacio de Ferias y Congresos de Lorca, que recientemente pasaba de llamarse 'Ifelor' a 'Alcalde Francisco Jódar Alonso', será gestionado por la sociedad 'Lorcatur, Lorca Taller del Tiempo'. Así lo confirmaba el alcalde, Fulgencio Gil, que confirmaba la aportación por parte del Ayuntamiento de casi medio millón de euros a lo largo de este año a la sociedad gestora de los recursos turísticos locales –que será convertida en medio propio– con el objetivo de aumentar la presencia de eventos de todo tipo en las instalaciones municipales.

A este respecto, cabe recordar que el calendario habitual del municipio suma una media de seis ferias anuales, destacando la celebración de citas como Sepor, Feramur o Fericab, citas de gran relevancia en la Ciudad del Sol. Precisamente para analizar la agenda de eventos de Lorca el regidor presidía este jueves una reunión con diferentes colectivos, donde se ponía de manifiesto la alta afluencia registrada en las últimas actividades organizadas tanto por el Consistorio como por entidades privadas.

Gil Jódar durante su comparecencia. / L.O.

"La Agenda Unificada de Eventos está ofreciendo resultados muy positivos, que tenemos que valorar, y ofrece una experiencia que vamos a aprovechar para mejorar el perfil de eventos culturales, sociales, festivos, gastronómicos y de toda índole con el fin de lograr más afluencia de turistas y lorquinos. Se ha trabajado intensamente desde junio de 2023 con los colectivos empresariales y los emprendedores lorquinos para relanzar la oferta sociocultural del municipio, y estamos constatando resultados positivos que constituye un estímulo para seguir avanzando juntos", señalaba Gil Jódar, que también anunciaba el próximo aumento del número de citas programadas.

"Nuestro objetivo es claro: ofrecer tanto a lorquinos como a visitantes una ciudad viva, llena de vida, con actividades para todos los públicos y citas para todos los gustos durante todo el año, avanzando en la planificación que nos ofrece nuestra Agenda Anual de Eventos coordinada que permite disfrutar al máximo del gran abanico de opciones que ofrecemos desde el Ayuntamiento", aportaba en el encuentro de planificación de la Agenda Anual de Eventos de este año, en el que tomaban parte las concejalías de Deportes, Feria y Fiestas, Tradiciones, Hostelería, Comercio, Cultura, Turismo, además de distintas empresas, asociaciones y organismos relacionados, como CECLOR, Cámara de Comercio, Hostelor, Comerciantes y Artelor, entre otras.

Concierto desarrollado esta Navidad en la Plaza de España de Lorca. / L.O.

Visit Lorca

"Lorca cuenta ahora con una estrategia clara de dinamización centrada en la coordinación de multitud de áreas. Algo que da como resultado una macroestructura que permite organizar de manera coordinada todas y cada una de las citas, desde deportivas o musicales hasta gastronómicas, conformando una Agenda Anual de Eventos con la que puedan disfrutar todos los públicos, de todas las edades, y para todos los bolsillos", declaraba el regidor en referencia a la herramienta 'Visit Lorca', que permite consultar las diversas actividades programadas desde cualquier dispositivo.

"Cada vez se hace más complicado, porque es tal la proliferación de iniciativas que a veces es imposible que no coincidan, pero precisamente por eso esta herramienta es fundamental y constituye una metodología de trabajo conjunto que resalta el gran esfuerzo, además, de todas y cada una de las partes implicadas, abarcando todos ámbitos posibles de interés de cara a la dinamización social por la que apuesta este equipo de Gobierno", terminaba.