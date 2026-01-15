Seguridad
Un ciberataque deja inoperativos los sistemas informáticos del Ayuntamiento de Beniel
El Ayuntamiento investiga el alcance del ataque y garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales
J.V.G.
El Ayuntamiento de Beniel ha sufrido un grave incidente de ciberseguridad que ha provocado la inhabilitación temporal de sus sistemas informáticos, afectando al funcionamiento habitual de la administración municipal.
Según ha informado la alcaldesa, Mari Carmen Morales, el suceso se produjo en la madrugada del miércoles y, desde el primer momento, el consistorio activó todos los protocolos de seguridad establecidos. "En cuanto tuvimos conocimiento de lo ocurrido, pusimos en marcha las medidas previstas para este tipo de situaciones", ha señalado.
La regidora ha destacado que el Ayuntamiento cuenta con el apoyo del Gobierno regional y del Gobierno de España, a través de la Agencia de Transformación Digital y del Centro de Operaciones de Ciberseguridad para Entidades Locales, con los que se está trabajando de forma coordinada. Según ha explicado, ambas administraciones han puesto a disposición del consistorio los recursos necesarios para las labores de investigación y recuperación de los sistemas afectados.
Los servicios municipales esenciales no se han visto afectados por el ataque
En esta fase inicial, Morales ha subrayado que los esfuerzos se centran en realizar un análisis técnico exhaustivo que permita determinar el alcance real del incidente y garantizar la restauración segura de los servicios digitales municipales.
La alcaldesa ha precisado, no obstante, que los servicios municipales esenciales no se han visto afectados por el ataque. En concreto, la piscina municipal, el centro de día y la escuela infantil continúan funcionando con normalidad.
Por último, la regidora ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ha apelado a la calma y ha asegurado que el Ayuntamiento de Beniel informará puntualmente de cualquier novedad a través de sus canales oficiales.
