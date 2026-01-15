El Centro de Personas Mayores de Caravaca estrena gimnasio y un programa de ejercicio dirigido por fisioterapeuta

El Centro de Personas Mayores de Caravaca de la Cruz da un nuevo paso en su proceso de modernización con la puesta en marcha de un gimnasio propio y un programa específico de ejercicio de fuerza dirigido por un fisioterapeuta. Se convierte así en el primero de los 17 centros de la Región en ofrecer estos servicios.

Esta nueva iniciativa está concebida como una herramienta clave para fomentar el envejecimiento activo, prevenir la dependencia y mejorar la salud y autonomía de las personas mayores del municipio.

Con motivo de la puesta en marcha del nuevo servicio, el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha visitado las instalaciones acompañado por las concejalas Isabel López y Mónica Sánchez y por la directora del centro, Thaysa Barbosa. Durante la visita, el alcalde ha destacado “la evolución experimentada por el Centro de Personas Mayores en los últimos años”, subrayando “el proceso de modernización de sus instalaciones gracias a numerosas inversiones por parte de la Consejería de Política Social del Gobierno regional, así como el impulso de nuevas iniciativas dirigidas a sus cientos de usuarios, fruto de la implicación y profesionalidad de la dirección y del conjunto de trabajadores del centro”.

El Centro de Personas Mayores está inmerso en una nueva etapa, más dinámica y abierta a la sociedad José Francisco García — Alcalde de Caravaca

“El Centro de Personas Mayores está inmerso en una nueva etapa, más dinámica y abierta a la sociedad, con mejores y más modernas instalaciones y con servicios que responden a las necesidades reales”, ha señalado el alcalde.

El alcalde ha puesto también en valor la apuesta de Caravaca por mejorar servicios y prestaciones dirigidos a la población mayor, citando como ejemplo el programa de actividad física de la Concejalía de Deportes, con clases de gerontogimnasia y mantenimiento tanto en el casco urbano como en las pedanías, así como el programa ‘Cercanos’, desarrollado en las pedanías como centro de día itinerante para combatir la soledad y acercar recursos sociosanitarios al entorno rural.

Charla informativa

Durante la charla a los futuros usuarios de la nueva instalación / Enrique Soler

La apertura del gimnasio ha estado precedida por una charla informativa sobre los beneficios del entrenamiento de fuerza en personas mayores, impartida por el fisioterapeuta del Centro de Día, Daniel Rodríguez, que contó con una numerosa asistencia y despertó un gran interés entre los usuarios. Durante la sesión se incidió en la importancia del ejercicio adaptado y supervisado como herramienta clave para mantener la masa muscular, la movilidad y la independencia funcional.

Últimas actuaciones

En el último año, el Centro de Personas Mayores ha sido objeto de diversas actuaciones de mejora, entre las que destacan la renovación de la zona de aseos, la mejora del sistema de calefacción, la sustitución de ventanas y trabajos de insonorización. A estas actuaciones se suman las importantes reformas acometidas en 2024, como la adecuación del salón para actividades y exposiciones, dentro de un proyecto de mejora de equipamientos con un presupuesto regional de 140.000 euros. Asimismo, la Consejería de Política Social creó nuevas dependencias compuestas por tres despachos y una sala de espera, lo que permitió la puesta en marcha de un punto de atención permanente para la evaluación del grado de discapacidad.