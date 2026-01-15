El sentir más íntimo de Lorca protagoniza el cartel de Semana Santa de este 2026

"Vi la emoción al paso de las vírgenes, a los lorquinos con un profundo sentimiento interior, y quise centrarme en ello, porque ningún cartel había reflejado ese amor que se mantiene tras la procesión". Con estas palabras definía el artista Nono García la obra creada por encargo del Ayuntamiento con el objetivo de 'anunciar' la Semana Santa de Lorca que se presentaba este jueves en el Palacio de Guevara.

Y es que, tras conocer de cerca la Semana de Pasión lorquina, el muleño llevaba al lienzo el sentir de los lorquinos a la vuelta de la procesión con claveles blancos y azules dejados en un vaso con agua como ofrenda a la Dolorosa y la Amargura. "Es la interpretación de un artista asociado a la Nueva Figuración renovada después de conocer una Semana Santa que no deja a nadie indiferente, como lo hace un cartel que intenta expresar el sentimiento más íntimo de los lorquinos en esos días", señalaba por su parte el alcalde, Fulgencio Gil.

Nono García explicaba el cartel tras desverlarlo al público. / Daniel Navarro

"Es casi como un altar, que puede verse en esos días y el resto del año en muchas de nuestras casas. Junto a una fotografía de nuestra advocación más sentida, un vaso de agua con una flor, para mantenerla en el tiempo. Tratándose de Lorca, claveles, blancos y azules. Flores recogidas de la procesión, después de haber logrado que quizás rozaran el trono de la Dolorosa o la Amargura. He intentado que ese sentimiento se hiciera eterno en el cartel y perdurara más allá de la emoción del paso por la carrera de los tronos", completaba el autor, todo un referente en la actualidad en el sureste peninsular.

Los representantes de las diferentes cofradías junto al alcalde y el autor del cartel. / Daniel Navarro

Listo para Fitur

El cartel, tras su presentación, será llevado a la Feria Internacional del Turismo, Fitur, que se celebrará la próxima semana en Ifema en Madrid. Pero también acudirá como reclamo de nuestra Semana Santa en las ferias y acciones promocionales de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca. A la presentación del cartel acudían los representantes de las distintas cofradías de Semana Santa de la ciudad quienes, junto al alcalde, decidían por unanimidad el pasado año encargar el cartel de la ‘Semana de Pasión’ de 2026 al artista muleño y que pudiera plasmar su interpretación artística después de conocerla.