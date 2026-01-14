La rehabilitación de la antigua Cárcel de Lorca concluirá antes de que acabe 2027

La rehabilitación de la antigua Cárcel de Lorca concluirá antes de que acabe el próximo año. Fulgencio Gil, alcalde del municipio, así lo confirmaba este miércoles en el transcurso del Consejo Sectorial de Potenciación del Casco Histórico, que se reunía para seguir los últimos avances en lo que a la recuperación de la vieja ciudad se refiere.

Del mismo modo, el primer edil declaraba que el edificio acogerá la Escuela Oficial de Idiomas, "aunque la nueva infraestructura resultante de la rehabilitación y adecuación del inmueble, contará con una versatilidad que permitirá espacios multifuncionales para actividades culturales y sociales." De esta forma, las aulas podrán destinarse a talleres y actividades culturales organizadas por distintas áreas. El espacio dispondrá de despachos y salas de reuniones para la gestión del centro y la programación de distintas actividades. Incluirá una cafetería sin cocina, destinada al servicio de los estudiantes, personal del centro y público en general.

Gil Jódar durante su intervención. / L.O.

Por lo que respecta al proyecto, el Gil Jódar refrendaba las informaciones publicadas por este diario hace escasos días al respecto de la próxima licitación del mismo. "Tienen un presupuesto de algo más de dos millones de euros, se iniciarán en cuanto estén licitadas, que será en breve; y estarán concluidas antes de que finalice el próximo año", señalaba.

En este sentido, el regidor recordaba que la rehabilitación de la antigua Cárcel es una de las tres actuaciones interconectadas que se ejecutarán en la zona y "que la transformará integralmente. A ella, se suma un parque urbano en los antiguos depósitos de agua de Santa María y la restauración de varias viviendas sociales junto a este espacio".

Consejo Sectorial de Potenciación del Casco Histórico de Lorca. / L.O.

Edificio protegido

Al respecto del penal, cabe recordar que se trata de un edificio catalogado por el Pepri con grado de protección 2 que ya fue objeto de una primera fase de obras de consolidación estructural y renovación de cubiertas tras los terremotos de mayo de 2011. El edificio se construyó sobre la muralla de Lorca, apareciendo en las excavaciones existentes en el sótano restos de la cortina 25 y la torre 22, 'Torre del Reloj'. Por ello, se mantendrán los elementos arquitectónicos originales, garantizando la continuidad estética y patrimonial del conjunto.

No obstante, se mejorará la accesibilidad urbana, con la instalación de un ascensor accesible y la adecuación de las entradas que facilitará la movilidad en el entorno; y se ejecutará una intervención paisajística con jardines verticales. "Se incorporarán jardines verticales en tres paramentos del patio grande y en un paramento del patio pequeño, mejorando el confort térmico y la integración paisajística. Además, estos jardines verticales, servirán para ayudar a climatizar los espacios interiores del edificio mediante un sistema evaporativo", terminaba.