Más de medio centenar de personas trabajan en el Castillo de Lorca para analizar la primera iglesia de la ciudad

Emprender proyectos en el Castillo de Lorca siempre conlleva sorpresas. Así pasó durante el proceso de construcción del Parador de Turismo, cuando se descubrió una judería que albergaba casi el único ejemplo de sinagoga de España que no llegó a ser convertida a otra religión tras la expulsión de 1492, y así está sucediendo estos días a escasos metros del antiguo templo judío.

Y es que, en el extremo Sur de la alcazaba, 'bajo' el Parador, medio centenar de personas trabajan sin descanso para analizar tanto la primera iglesia de la ciudad como su entorno. Según explicaba el director del Museo Arqueológico Municipal, que también participa en la dirección arqueológica del proyecto, Andrés Martínez, los trabajos ya han deparado las primeras sorpresas.

Andrés Martínez durante su intervención. / Daniel Navarro

Así, justo delante de la ermita de San Clemente se están excavando los restos de un edificio del que aún no se conoce prácticamente ningún dato, y en el propio templo se han localizado restos de unos baños árabes. "Las excavaciones nos están permitiendo completar toda la información que había sobre este edificio, que fue la primera iglesia que se hizo en Lorca. Cuando llegó aquí el Infante Alfonso, lo primero que hizo fue quedarse con el castillo y decidió poner un sitio donde pudieran ir al culto la gente que repoblaba y se quedaban aquí en Lorca", explicaba.

De hecho, uno de los datos confirmados por las excavaciones es que la ermita se construyó sobre restos de edificios islámicos. "Ha aparecido lo que parece ser la subestructura de unos baños, lo que se llama un hipocausto, que sería la cámara de combustión, la cámara de aire que calentaba las piscinas o los baños superiores" explicaba otro de los directores de los trabajos, Javier Valera, una información que podría complementar las hipótesis de que San Clemente se habría construido sobre –o muy cerca– de una mezquita.

Estado actual de la fachada de la ermita de San Clemente. / Daniel Navarro

Gran complejidad

Por su parte el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que supervisaba los trabajos, destacaba la "gran complejidad técnica y científica" de los trabajos en la Fortaleza del Sol, que a su finalización permitirán reforzar el papel de Lorca en los recorridos turísticos. "El objetivo de estas tareas en concreto en la Ermita es su retorno a la ciudadanía como un espacio vivo, tras su puesta en valor y adecuación museográfica, en coherencia con la recuperación social del conjunto monumental y con la integración del edificio en el itinerario cultural del Castillo", aportaba.

Gil Jódar junto a los técnicos en el interior de la ermita. / Daniel Navarro

En cuanto a los objetivos generales del proyecto, el regidor aprovechaba para recordar que buscan la consolidación, restauración y puesta en valor para uso turístico del sector oriental del Castillo de Lorca, con actuaciones en la Judería, la Puerta de Alcalá (más conocida como la Puerta del Pescado), la Ermita de San Clemente y ámbitos exteriores vinculados a la conexión y accesibilidad del recinto. Para ello, se invertirán casi 3 millones de euros financiados por los fondos Next Generation EU de la Unión Europea, mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Gran relevancia

Según trasladaba el primer edil "el alcance de la intervención, su complejidad técnica y el marco de protección del conjunto, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), sitúan este proyecto entre las actuaciones patrimoniales de mayor relevancia en la Región de Murcia, tanto por su dimensión económica como por su exigencia científica, al integrar de forma coordinada excavación arqueológica, arqueología de la arquitectura, restauración especializada, estudios analíticos y criterios de musealización y accesibilidad".

En el plano científico, la intervención consolida y amplía una línea de investigación ya iniciada en el entorno de la Judería del castillo. El objetivo principal consiste en reconstruir el trazado urbano en un sector sin intervenciones previas, definir la articulación de calles y espacios, y aportar datos contrastables sobre la organización interna del barrio y las dinámicas de contacto y permeabilidad entre la comunidad judía y la cristiana en la Baja Edad Media.

Vista general de parte de la judería. / Daniel Navarro

En la Judería, los resultados obtenidos hasta la fecha son especialmente relevantes para la interpretación del trazado urbano. El hallazgo más significativo corresponde a un paso cubierto o galería cubierta, donde se conserva el arranque de los arcos y elementos asociados como el pavimento y rebancos, lo que aporta una evidencia excepcional para comprender la circulación interna, la jerarquía de recorridos y la configuración arquitectónica de este sector.