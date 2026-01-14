El Gobierno regional amplía los colegios Los Pinos y Maspalomas de San Pedro del Pinatar con una inversión de más de 2,5 millones

El Gobierno regional realizará una inversión de más de 2,5 millones de euros para la ampliación de los colegios Los Pinos y Maspalomas de San Pedro del Pinatar, según anunció ayer el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, durante el encuentro que mantuvo con el alcalde de la localidad, Pedro Javier Sánchez, los equipos directivos y representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos de los dos colegios.

El titular de Educación destacó que “el objetivo del Gobierno regional es dar respuesta a la presión demográfica que sufren los centros educativos del entorno del Mar Menor impulsando estas ampliaciones”.

La redacción del proyecto de obras de ampliación del colegio Los Pinos ya está en licitación. La obra contempla una inversión de dos millones de euros para la construcción de un nuevo pabellón que albergará dos unidades de Educación Primaria, seis unidades de Educación Infantil y un aula de 2-3 años, con una superficie de nueva construcción de 1.000 metros cuadrados. El pabellón contará con climatización e instalación de placas solares para reducir el consumo eléctrico.

Además, el proyecto incluye la adecuación de espacios para comedor escolar y vestuarios, con una superficie de 200 metros cuadrados.

Las obras de ampliación del CEIP Maspalomas las ejecutará el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar con una subvención directa de 521.000 euros concedida al Consistorio por el Gobierno regional. El plazo de ejecución es de nueves meses.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo pabellón junto a la fachada sur del colegio existente, con una superficie de cerca de 400 metros cuadrados, que contará con dos aulas de infantil con aseos integrados, sala de usos múltiples y despachos. Además, se construirá un nuevo espacio ajardinado y se ampliará la acera.

En la actualidad este centro educativo tiene siete aulas en el edificio principal destinadas a Primaria, un aula de Infantil cinco años, aulas de creatividad, música, informática, biblioteca, sala de profesores, despachos de jefatura, dos patios de recreo y pistas polideportivas. En un edificio anexo situado en la calle Francisco Sánchez se encuentran dos aulas de Infantil de 3 y 4 años.

Marín explico que “la ampliación de este colegio permitirá que todas las aulas de Infantil estén en el mismo recinto y contar con más espacios que mejorarán el aprendizaje del alumnado”.

Además, el Gobierno regional trabaja en la ampliación del IES Manuel Tárraga Escribano, en San Pedro del Pinatar, así como en la ampliación del IES Menárguez Costa y la construcción del nuevo colegio Bienvenido Conejero, en Los Alcázares, que se suman a la apertura, el pasado año, de un pabellón con cuatro nuevas aulas en el colegio Petra Sánchez y la ampliación del IES Mar Menor (San Javier) con un nuevo pabellón.