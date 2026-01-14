Dos detenidos en Lorca, uno de ellos menor de edad, por cometer un robo e intentar otro

Dos detenidos y un identificado. Este era el resultado de la última operación llevada a cabo por agentes de la Policía Local de Lorca, que además servía para esclarecer un robo cometido recientemente en un local hostelero. Según relataba el edil responsable de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, las detenciones se producían en la noche del pasado martes, cuando una patrulla de la Unidad GISC que se encontraba realizando labores de vigilancia preventiva localizaba una riña entre seis personas.

"Al percatarse de la presencia policial, tres de ellas emprendieron la huida, mientras que las otras tres permanecieron en el lugar, manifestando haber sido víctimas de una tentativa de robo, durante la cual –según relataron las víctimas– los autores trataron de sustraerles un patinete eléctrico. De inmediato se estableció un dispositivo de búsqueda que permitió localizar y detener a dos de los presuntos autores cuando intentaban huir a la carrera", señalaba el concejal.

El edil de Seguridad Ciudadana y el comisario de Policía Local, en una imagen de archivo. / L.O.

Con respecto a los apresados, Bayonas López explicaba que se trata de dos varones, uno menor de edad y otro mayor, de origen magrebí, para el que se pedirá la expulsión de España. "Nuestro compromiso es perseguir a los delincuentes. Esta gente aquí no tiene cabida. No queremos este tipo de individuos en nuestros barrios, ni en nuestras calles, ni en esta ciudad ni en ninguna otra de España, porque estos no han venido aquí a integrarse ni a hacer nada bueno", declaraba a este respecto el concejal.

Rápido y eficaz

Por último, el edil de Seguridad Ciudadana subrayaba la rapidez y eficacia mostrada por los agentes actuantes, "cuya presencia preventiva en la zona y la inmediata activación del dispositivo de búsqueda permitieron la detención de los presuntos autores y el esclarecimiento de los hechos. Este tipo de actuaciones refuerzan el compromiso de la Policía Local con la seguridad ciudadana, así como con la prevención y persecución de los delitos en el municipio".