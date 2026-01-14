Águilas exige la integración urbana de su estación de tren

El Gobierno regional defiende que la estación de tren de Águilas “se mantenga en su ubicación actual” y apuesta por una solución que “permita su integración urbana, preserve su valor histórico y mantenga su condición de estación intermodal” junto a la de autobuses, frente a la alternativa planteada por el Gobierno central de “trasladarla fuera del casco urbano”.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, mantuvo ayer un nuevo encuentro con la asociación Amigos del Ferrocarril de Águilas, en el que “ambas partes coincidieron en la necesidad de conservar la actual estación y apostar por una solución consensuada que evite la fractura urbana del municipio y dé respuesta a las reivindicaciones vecinales y sociales”, indicó.

Durante la reunión, el consejero recordó que el Gobierno regional emitió un informe desfavorable a la propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de construir una nueva estación fuera del casco urbano, al considerar que “supondría la pérdida de la actual condición de estación intermodal, al separarla de la estación de autobuses, además de ubicarse en una zona con riesgo de inundación y generar nuevas barreras urbanas y sociales”. García Montoro lamentó que, “pese a las alegaciones técnicas y urbanísticas presentadas por la Comunidad, el Ministerio no haya dado respuesta”.

El consejero reiteró el apoyo del Ejecutivo regional al restablecimiento de los servicios ferroviarios en Águilas, suspendidos por el Ministerio de Transportes desde octubre de 2021, una reivindicación incluida en el Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia y que ya fue abordada en el encuentro celebrado entre ambas partes en noviembre de 2024.