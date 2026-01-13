La subasta de un solar municipal enfrenta a Gobierno y oposición en Lorca

El proceso de subasta de un solar de más de 500 metros cuadrados en el barrio de San Antonio no ha convencido a la oposición del municipio de Lorca. José Luis Ruiz, concejal del Grupo Municipal Socialista así lo indicaba este martes en el transcurso de una comparecencia durante la que calificaba de "auténtico despropósito" la futura salida a licitación del solar anunciada hace unas semanas; especialmente "en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los jóvenes lorquinos".

En este sentido, el que fuera responsable de Urbanismo durante el anterior mandato corporativo, apostaba por que el propio Consistorio sea el encargado de desarrollar la promoción y construir las viviendas. Del mismo modo, Ruiz Guillén alertaba de la cercanía del vencimiento de una subvención de casi 3 millones de euros procedentes del Ministerio de Vivienda.

José Luis Ruiz, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

En concreto, la fecha para justificar la inversión estaría fijada en junio de 2026. "Estamos a las puertas de perder una inversión millonaria por no saber gestionar. Prefieren malvender el patrimonio municipal antes que trabajar en soluciones reales para los jóvenes de Lorca", subrayaba el edil. Del mismo modo, Ruiz Guillén aprovechaba para recordar que, de las doscientas viviendas prometidas durante la pasada campaña electoral por el Partido Popular, de momento únicamente hay cinco en construcción.

"Han sido capaces de destinar 700.000 euros a financiar corridas de toros, pero no de garantizar el derecho a la vivienda" denunciaba el socialista, que terminaba apostillando: "la vivienda no puede ser un negocio ni una moneda de cambio: es un derecho y una prioridad para Lorca".

Nuevos proyectos

Poco después de la intervención de José Luis Ruiz, fuentes municipales emitían un comunicado defendiendo la decisión de enajenar el solar, puesto que los ingresos obtenidos a través de la subasta "permitirán emprender nuevos proyectos de vivienda pública por parte del Consistorio Municipal a través de la empresa Suvilor y ejecutar una batería de mejoras en calles y plazas".

Belén Pérez (d.) y María Hernández (i.) durante el anuncio de la salida a subasta del solar. / L.O.

Asimismo, estas voces recordaban que en las condiciones de la subasta se establece que un 10% de las viviendas que se construyan sobre el terreno deberán destinarse a VPO, a la vez que ponían en valor las tres promociones –en diversos grados de ejecución– que se destinarán a alquiler joven en el Casco Histórico. "Se trata de inversiones que demuestran el compromiso del Ayuntamiento con la potenciación del casco antiguo y que cuentan con el apoyo de Ceclor, Cámara de Comercio, junto a colectivos y fundaciones", concretaban.

Por último, desde el equipo de Gobierno se hacía un repaso por los diferentes procesos de enajenación de bienes puestos en marcha durante mandatos socialistas, destacando la venta de "la práctica totalidad del suelo municipal que obtuvo tras la aprobación del Plan General y los convenios urbanísticos. Entre ellos cabe destacar la enorme bolsa de suelo público que dejaba libre el campo de San José, donde se levantaron centenares de viviendas por el sector privado".

"Estamos hablando de hechos que demuestran que este trámite no resulta ni mucho menos ajeno a la acción ordinaria de las administraciones, aunque ahora haya algunos que traten de demonizarlas, consiguiendo únicamente proyectar públicamente su absoluta incoherencia" terminaba la respuesta municipal.