La Policía Local de Caravaca incorpora un vehículo para la patrulla rural

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha incorporado a la flota de la Policía Local un nuevo vehículo especialmente adaptado para reforzar la seguridad en las zonas rurales del municipio y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Se trata de un vehículo todoterreno tipo pick-up, diseñado para desplazarse con eficacia por caminos de difícil acceso o áreas afectadas por fenómenos meteorológicos adversos, facilitando una mayor presencia policial y una atención más cercana a la población que reside en el diseminado y las pedanías.

El nuevo vehículo está dotado de la última tecnología y ha sido adaptado específicamente para la atención de emergencias, incorporando equipamiento adicional como desfibrilador homologado, extintor, caja trasera cubierta destinada al transporte seguro de material policial y de rescate y un potente cabrestante delantero.

La inversión destinada a la adquisición de este vehículo asciende a 54.000 euros e incluye cuatro años de mantenimiento. La financiación ha sido asumida íntegramente a través de la línea de subvenciones del Gobierno autonómico enmarcada en la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana Región de Murcia Más Segura, un programa que ha movilizado cerca de 92 millones de euros entre 2021 y 2025 para la financiación de plantillas y la adquisición de material policial.

El alcalde, José Francisco García, ha dado a conocer esta nueva incorporación, acompañado por el director general de Administración Local, Francisco Abril; el concejal de Seguridad Ciudadana, José Fernández Tudela, y el comisario jefe de la Policía Local, José Alfonso Toral. En la presentación del vehículo, el alcalde ha subrayado que “la seguridad ciudadana constituye un pilar esencial para garantizar la convivencia, la tranquilidad vecinal y la protección efectiva de los derechos y bienes de la ciudadanía” y, en este sentido, ha destacado que “disponer de medios adecuados es clave para prestar un servicio público eficaz y cercano”.

José Francisco García ha recordado que “en los últimos años el Ayuntamiento ha llevado a cabo una práctica renovación integral de la flota de vehículos de la Policía Local y ha reforzado de manera notable los medios técnicos y de protección de los agentes”. Entre estas mejoras ha señalado la implantación de un avanzado circuito de cámaras de vigilancia, la dotación de chalecos antibalas, la incorporación de un dron con visor térmico y la adquisición de dispositivos para la detección de sustancias estupefacientes, “actuaciones que han contribuido a modernizar el cuerpo policial y a mejorar su capacidad operativa”.

El alcalde ha hecho referencia a los buenos datos en materia de seguridad ciudadana que registra el municipio y también ha anunciado que este esfuerzo inversor continuará a lo largo del presente año, ya que el Ayuntamiento ha sido beneficiario de una nueva subvención por importe de 86.000 euros que se destinará, entre otras actuaciones, a completar y reforzar el circuito de cámaras de videovigilancia, con especial atención a las pedanías y a los accesos al término municipal.

Por su parte, el director general de Administración Local ha puesto en valor la “apuesta decidida del Gobierno regional por dotar a las policías locales de mejores medios materiales y técnicos”. En este sentido, ha destacado que los vehículos para de patrullas rurales, equipados con material policial completo y capacidades de rescate, se están incorporando progresivamente en toda la Región de Murcia gracias al apoyo económico de la Comunidad Autónoma.

A mediados del pasado año, dentro de esta misma línea de subvenciones autonómicas, el Ayuntamiento adquirió para la Policía Local tres motocicletas, un dron y un monocular, ambos dotados con sistema de visión térmica, con los que se ha mejorado la respuesta en situaciones como robos con huida o desapariciones de personas. También se han adquirieron nuevos dispositivos móviles para la plantilla, chalecos antibalas y una máquina para analizar el consumo de drogas.