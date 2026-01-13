48.000 euros para seguir mejorando la senda al Cejo de los Enamorados de Lorca

La emblemática senda del Cejo de los Enamorados seguirá siendo objeto de inversiones en los primeros compases del año 2026. Precisamente por estas fechas, aunque en 2025, se llevaba a cabo la primera fase del proyecto de restauración del camino utilizado por decenas de lorquinos y lorquinas a diario para sus momentos de deporte y/o expansión.

En este caso, la inversión será de 48.000 euros, que se sumarán a los 70.000 ya ejecutados, y servirán sobre todo para mejorar la seguridad de la senda. Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, así lo detallaba este martes durante la presentación de las tareas que se llevarán a cabo. "Se trata de un proyecto general de adecuación y restauración ambiental de un tramo de sendero del Cejo de los Enamorados y de la Vía Augusta. En la senda del Cejo quedaban aún tramos que están protegidos por barandillas y cables de acero en puentes que salvan vaguadas y barrancos. Necesitaban de actuaciones urgentes que mejoren su transitabilidad, accesibilidad y seguridad" señalaba el regidor.

El alcalde recorría los primeros metros del sendero junto a parte de la Corporación Municipal. / L.O.

De esta forma, y de nuevo gracias a los Fondos Europeos gestionados por el ITREM, se podrá acometer la adecuación y mejora de dos puentes existentes, de manera similar a la ejecutada en fechas recientes, a base de estructura de acero y con pavimento de la pasarela de madera maciza, así como renovar los elementos de seguridad preexistentes. De nuevo, se utilizará un helicóptero para apoyar las labores de adecuación, permitiendo llevar hasta zonas de difícil acceso estructuras metálicas y materiales.

Amigos del Cejo

Durante la presentación, Gil Jódar aprovechaba para destacar la labor de un grupo de lorquinos que desde hace largos años vienen realizando una importante labor no solo de repoblación, sino también de mantenimiento de esos ejemplares que se siembran. "Los ‘Amigos del Cejo’ se encargan de regar y de cuidar los árboles y arbustos que se plantan. Los que recorremos el sendero conocemos la existencia de esas gavillas que nos encontramos de cuando en cuando que sirven de soporte para las botellas con las que se riegan las zonas menos accesibles. Su labor es fundamental, por lo que quiero darles nuevamente las gracias, por ese trabajo que realizan", señalaba.