Las mascotas conquistarán el Castillo de Lorca por San Antón

Este domingo la Fortaleza del Sol volverá a ser conquistada por las mascotas con motivo del día de San Antón. Y es que, a partir de las 9:30 horas dará comienzo la decimosegunda edición de la 'Ruta canina al Castillo de Lorca' en honor al patrón de los animales.

De carácter gratuito, la cita comenzará en el parque de San José con la entrega de dorsales y una bolsa equipada, aunque será a partir de las 10:30 horas cuando arranque la ruta con las mascotas, realizando un recorrido sencillo por la montaña hasta llegar al Castillo. Sobre las 11:30 horas tendrá lugar una exhibición con los canes de la Unidad Canina de la Policía Local, y a lo largo de la jornada se llevará a cabo un concurso popular, donde se elegirá a la mascota más simpática, más elegante, más divertida y más obediente.

Programa completo de actividades. / L.O.

Del mismo modo, a las 13:30 horas está previsto que comience la tradicional bendición de los animales a cargo del párroco D. Régulo Cayuela. A todo ello se sumará una comida de convivencia consistente en un plato de migas y una bebida a un precio reducido, para terminar la jornada a las 16 horas.

Visitas al monumento

También se podrán realizar diferentes actividades centradas en distintos espacios destacados del enclave, a través de un paquete con un coste de 10 euros: como son la entrada al Parque Arqueológico y Sinagoga de Lorca (11 horas y 14 horas); a la Torre Alfonsina (12 horas y 13:30 horas) y entrada a la Torre del Espolón (13 horas).