La cuesta de enero será más fácil con una campaña comercial que sorteará 5.000 euros

'Con 5.000 se sube mejor' es el llamativo lema de la campaña de dinamización comercial presentada en Las Torres de Cotillas. Esta premiará con 5.000 euros, en un sorteo de 100 cheques de 50 euros cada uno, las compras superiores a 10 euros en establecimientos asociados al Área Comercial Las Torres (ACLT)

Esta iniciativa, organizada por el ACLT en colaboración con la Concejalía de Comercio, cuenta con el apoyo de la Dirección General de Impulso al Comercio de la Región de Murcia.

“Como otras muchas iniciativas similares que se desarrollan a lo largo del año en el municipio, el objetivo es incentivar las compras en el comercio local y apoyar a los establecimientos del municipio en uno de los momentos más complejos del año: la cuesta de enero”, señala el concejal de Comercio, Francisco Juan Giménez.

Fácil de participar

La campaña estará activa hasta el 31 de enero, mientras que el sorteo de los ganadores se celebrará el 2 de febrero. Para participar será necesario realizar compras superiores a 10 euros y registrar el ticket a través de la app del ACLT.

La entrega de los cheques premio tendrá lugar el 5 de febrero en el Centro de Interpretación Cultural, en horario de 10 a 14 horas. Los cheques deberán consumirse íntegramente en el mismo establecimiento donde se haya realizado la compra premiada, del 5 al 20 de febrero.