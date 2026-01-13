El Colegio Dionisio Bueno de Abanilla estrena patio renovado

Red Eléctrica, la filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, ha contribuido a la adecuación y mejora de la zona de recreo y ocio infantil del Colegio Público Dionisio Bueno de Abanilla. La iniciativa forma parte de la Estrategia de Impacto Integral de Redeia, que busca dejar un impacto ambiental y social positivo en el territorio.

El proyecto se formalizó a través de un convenio con el Ayuntamiento firmado en el mes de febrero de 2025 con el objetivo de incrementar el bienestar de los niños y los adolescentes del municipio a través del acondicionamiento de las instalaciones para la actividad deportiva, lúdica y extraescolar.

En las zonas de patio, ahora reformadas y equipadas también con toldos sombraje y mobiliario como papeleras o bancos, se organizan actividades complementarias a las docentes, en temporadas y horarios que el centro educativo se encuentra cerrado, principalmente en los periodos de vacaciones escolares, y para conciliación familiar en aulas matinales y ludotecas infantiles. También en las distintas zonas de patio de este espacio se desarrollan talleres temáticos y juegos tradicionales que potencian las costumbres y tradiciones del municipio, dirigidas a la población infantil de la localidad, organizadas por el Ayuntamiento de Abanilla.

Las obras han finalizado durante las vacaciones navideñas con la repavimentación e instalación de sistemas de evacuación de agua del patio trasero del colegio, lugar destinado a los más pequeños de este centro escolar.

En una visita a las instalaciones remodeladas, la delegada de Redeia en la Región Este, Maite Vela, ha mostrado su satisfacción por la culminación de las obras a las que Red Eléctrica ha destinado 150.000 euros y ha destacado que los proyectos de la Estrategia de Impacto Integral “nacen de la escucha activa en los territorios donde opera Red Eléctrica y buscan siempre dejar un impacto neto positivo, yendo más allá del cumplimiento normativo y de la responsabilidad social corporativa”.

Por su parte, el alcalde, José Antonio Blasco, ha destacado que Red Eléctrica “ha demostrado su compromiso con nuestro municipio y su alineación con los objetivos del gobierno local a través de esta fuerte inversión realizada en la mejora del patio de este colegio. Una actuación que demuestra una clara apuesta por la educación en la generación de espacios más seguros que redunda directamente en el bienestar de los más pequeños".