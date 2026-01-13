Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexual CartagenaNiebla en MurciaRetos Carlos AlcarazReal MurciaLey de Adicciones
instagramlinkedin

Proyecto

El Colegio Dionisio Bueno de Abanilla estrena patio renovado

El proyecto de Red Eléctrica, que forma parte de su Estrategia de Impacto Integral, ha incluido la repavimentación y la instalación de sistemas de evacuación de agua en el patio trasero

El patio cuenta ahora con toldos sombraje y nuevo mobiliario como papeleras o bancos.

El patio cuenta ahora con toldos sombraje y nuevo mobiliario como papeleras o bancos. / L. O.

La Opinión

La Opinión

Red Eléctrica, la filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, ha contribuido a la adecuación y mejora de la zona de recreo y ocio infantil del Colegio Público Dionisio Bueno de Abanilla. La iniciativa forma parte de la Estrategia de Impacto Integral de Redeia, que busca dejar un impacto ambiental y social positivo en el territorio.

El proyecto se formalizó a través de un convenio con el Ayuntamiento firmado en el mes de febrero de 2025 con el objetivo de incrementar el bienestar de los niños y los adolescentes del municipio a través del acondicionamiento de las instalaciones para la actividad deportiva, lúdica y extraescolar.

En las zonas de patio, ahora reformadas y equipadas también con toldos sombraje y mobiliario como papeleras o bancos, se organizan actividades complementarias a las docentes, en temporadas y horarios que el centro educativo se encuentra cerrado, principalmente en los periodos de vacaciones escolares, y para conciliación familiar en aulas matinales y ludotecas infantiles. También en las distintas zonas de patio de este espacio se desarrollan talleres temáticos y juegos tradicionales que potencian las costumbres y tradiciones del municipio, dirigidas a la población infantil de la localidad, organizadas por el Ayuntamiento de Abanilla.

Las obras han finalizado durante las vacaciones navideñas con la repavimentación e instalación de sistemas de evacuación de agua del patio trasero del colegio, lugar destinado a los más pequeños de este centro escolar.

En una visita a las instalaciones remodeladas, la delegada de Redeia en la Región Este, Maite Vela, ha mostrado su satisfacción por la culminación de las obras a las que Red Eléctrica ha destinado 150.000 euros y ha destacado que los proyectos de la Estrategia de Impacto Integral “nacen de la escucha activa en los territorios donde opera Red Eléctrica y buscan siempre dejar un impacto neto positivo, yendo más allá del cumplimiento normativo y de la responsabilidad social corporativa”.

Por su parte, el alcalde, José Antonio Blasco, ha destacado que Red Eléctrica “ha demostrado su compromiso con nuestro municipio y su alineación con los objetivos del gobierno local a través de esta fuerte inversión realizada en la mejora del patio de este colegio. Una actuación que demuestra una clara apuesta por la educación en la generación de espacios más seguros que redunda directamente en el bienestar de los más pequeños".

TEMAS

  1. Prohíben a un pastor pasar con sus ovejas por un barrio de Torre Pacheco
  2. España financiará trasvases en Marruecos mientras recorta el Tajo-Segura, denuncian los regantes
  3. A la tercera va la redonda: un géiser de 8 metros en la Circular de Murcia, que también recuperará la música
  4. La nieve pasa de puntillas por la Región de Murcia
  5. Hasta cuatro grados bajo cero: activada la alerta amarilla por frío en la Región de Murcia
  6. El langostino tigre se incorpora a la acuicultura murciana
  7. Un concejal de Abarán, a la víctima de un trabajador municipal acusado de agresión sexual: 'Abusó de la confianza, te pide que lo perdones
  8. Murcia, entre las cinco grandes ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno

El Colegio Dionisio Bueno de Abanilla estrena patio renovado

El Colegio Dionisio Bueno de Abanilla estrena patio renovado

Una denuncia de agresión sexual a una menor lleva a desarticular un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en San Pedro

Una denuncia de agresión sexual a una menor lleva a desarticular un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en San Pedro

El PP de Abarán afirma que la líder regional de IU conocía "desde el primer momento" la mediación de su concejal en una agresión sexual

El PP de Abarán afirma que la líder regional de IU conocía "desde el primer momento" la mediación de su concejal en una agresión sexual

Persecución de película por la A-7 tras embestir a la Guardia Civil con un coche cargado de droga en bolsas de basura

Persecución de película por la A-7 tras embestir a la Guardia Civil con un coche cargado de droga en bolsas de basura

La cuesta de enero será más fácil con una campaña comercial que sorteará 5.000 euros

El teniente de alcalde de Molina de Segura, citado a declarar por su polémico vídeo

El teniente de alcalde de Molina de Segura, citado a declarar por su polémico vídeo

El Ayuntamiento de Cehegín remodelará el Centro Social de Canara

El Ayuntamiento de Cehegín remodelará el Centro Social de Canara

Los itinerarios turísticos de Lorca también llegarán a los cementerios

Los itinerarios turísticos de Lorca también llegarán a los cementerios
Tracking Pixel Contents