Cehegín incorpora un nuevo espacio de salto de altura en el complejo deportivo Almarjal–Javier Miñano Espín
Las obras, subvencionadas por la Comunidad, mejoran el campo de fútbol, la pista de atletismo y las pistas de tenis
L.O.
La Comunidad Autónoma ha destinado 150.000 euros a la mejora del complejo polideportivo ‘Almarjal–Javier Miñano Espín’, en el municipio de Cehegín, dentro del Plan regional de modernización de instalaciones deportivas municipales, dotado con 3,5 millones de euros. Las obras han contado con una inversión total de 307.354 euros, cofinanciada por el Ayuntamiento de Cehegín.
El director general de Deportes, Fran Sánchez, y la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, participaron este martes en la reinauguración de las instalaciones, tras la finalización de los trabajos de rehabilitación y mejora. Las actuaciones se han centrado en el campo de césped natural, la pista de atletismo y las pistas de tenis, con el objetivo de dotar al complejo "de las condiciones óptimas para la práctica del deporte", según destacó el director general.
Mejoras en la iluminación
Entre las principales mejoras realizadas figura la renovación del sistema de iluminación tanto en el campo de fútbol como en la pista de atletismo, donde se han sustituido las antiguas luminarias por tecnología LED, de mayor potencia y menor consumo energético.
Asimismo, en la pista de atletismo se ha procedido a la renovación del pavimento deportivo en la zona de la recta principal, la más afectada por el desgaste, utilizando un material de las mismas características que el existente. Además, se ha habilitado un nuevo espacio específico para la práctica del salto de altura, independiente del anillo de la pista, dotado de pavimento deportivo y equipamiento completo, que incluye dos saltómetros, barra transversal, colchoneta de caídas, somier y garaje para la colchoneta.
Se ha habilitado un nuevo espacio específico para la práctica del salto de altura
En lo que respecta a las pistas de tenis, los trabajos han consistido en la renovación integral del cerramiento perimetral, con la instalación de un vallado de cuatro metros de altura de malla de simple torsión, con acabado galvanizado y plastificado en color verde. También se han reparado los postes metálicos existentes, así como los accesorios necesarios para la correcta fijación del cerramiento.
Con esta actuación, el complejo deportivo de Cehegín mejora sus infraestructuras y refuerza su capacidad para acoger la práctica deportiva en condiciones adecuadas para usuarios y clubes del municipio.
