El PP de Abarán afirma que la líder regional de IU conocía "desde el primer momento" la mediación de su concejal en una agresión sexual

¿Conocía la líder de Izquierda Unida-Verdes en la Región de Murcia, Penélope Luna, que un edil de su partido en Abarán había intentado excusar a un agresor sexual ante su víctima, ambos trabajadores municipales? El portavoz del PP de Abarán, David Pérez, desveló este martes que, "según el propio alcalde, la coordinadora regional de Izquierda Unida en la Región de Murcia ha sido conocedora de toda esta situación desde el primer momento, pero tampoco adoptó ninguna medida respecto a su compañero de partido".

En septiembre de 2025, después de que una trabajadora municipal denunciara una agresión sexual por parte de un compañero de trabajo , el entonces edil de IU-V Pablo Javier Rodríguez Soler trató de excusar el comportamiento del agresor: "Yo sé que te ha dolido y que esto no se arregla así, pero te pido que, por favor, intentes comprender que es una persona que tiene cultura la justa". Según consta en el auto de procesamiento al que tuvo acceso este periódico, el agresor, presuntamente, abordó a su compañera y comenzó a someterla a tocamientos de carácter sexual.

Rodríguez Soler presentó su dimisión la semana pasada, después de que esta redacción hiciera pública su polémica mediación

Se da la circunstancia de que la número uno de IU-V, Penélope Luna, es, además, segunda teniente de alcalde del Gobierno local de Abarán. Este periódico ha intentado en varias ocasiones obtener de la concejala y coordinadora regional de la coalición de izquierdas una valoración, pero ha sido en balde. Desde IU trasladan que, "al tratarse de un caso de especial sensibilidad, por respeto al procedimiento judicial y respeto a la integridad y a la intimidad de la víctima, Penélope Luna no voy a hacer declaraciones públicas en relación con este caso hasta que no haya finalizado el proceso". Asimismo, recuerdan que Rodríguez Soler presentó su dimisión la semana pasada, después de que esta redacción hiciera pública su mediación ante la agresión sexual.

"El concejal ha dimitido, sí, pero no se le ha retirado la militancia de Izquierda Unida", añade el portavoz del Grupo Municipal del PP, quien acusa a la izquierda "hipocresía" y "doble vara de medir", y lamenta que "vuelve a demostrar que no puede dar lecciones de feminismo porque ni tan siquiera es capaz de predicar con el ejemplo".

Exige explicaciones al alcalde

El Partido Popular de Abarán exigió a través de un comunicado al alcalde del Partido Socialista de Abarán, Jesús Gómez, explicaciones urgentes "ante su falta de transparencia frente a la denuncia de acoso sexual de una trabajadora municipal".

También solicitó, en concreto, la creación de una comisión informativa en el seno del Ayuntamiento "para abordar este asunto", y el acceso tanto al expediente municipal "para conocer qué actuaciones se han realizado", como al protocolo de acoso sexual y laboral, "obligatorio para todos los ayuntamientos, pero de cuya aplicación no tenemos constancia".

El PP pide la creación de una comisión informativa y acceso tanto al expediente como alprotocolo de acoso sexual

Pérez reprocha al equipo de Gobierno municipal, liderado por el PSOE, "su escandalosa inacción y oscurantismo ante asunto tan grave, como si tuviera algo que esconder". "Frente a ello, nuestro grupo municipal quiere que se esclarezca si el Ayuntamiento cuenta con las herramientas obligatorias para prevenir y actuar ante situaciones de acoso, y para que, en adelante, se actúe conforme a la ley y con el máximo rigor institucional", explicó.

Pérez desveló que, "en una reunión celebrada a instancias nuestras el pasado día 17 de diciembre con el alcalde Jesús Gómez, este nos reconoció que tenía conocimiento de los hechos, como mínimo, desde finales de octubre, coincidiendo con el primer auto judicial, y que al respecto se había constituido una comisión". "Nos aseguró que el Ayuntamiento estaba a la espera del informe de dicha comisión para actuar", añadió.

Sin embargo, tras la información publicada en La Opinión el pasado 9 de enero, el PP pudo contrastar que, a pesar de lo que les había dicho el alcalde, "no se adoptó ninguna medida política respecto al concejal que había intentado mediar en un presunto caso de acoso sexual". El PP exige también la dimisión del alcalde.