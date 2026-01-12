El PSOE pedirá en la asamblea que se dote del personal necesario al Centro de Salud de Calasparra

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista y coordinadora de Igualdad, Equidad y Justicia Social del PSRM-PSOE, Marisol Sánchez, ha exigido a López Miras que deje de recortar personal sanitario, “como ha hecho este año, y de jugar con la vida de los ciudadanos de la Región de Murcia”.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en la puerta de Urgencias del centro de salud de Calasparra, junto a la alcaldesa del municipio, Teresa García, y ha afirmado que el Grupo Parlamentario Socialista va a registrar una moción en la Asamblea Regional para exigir al Gobierno regional que haga lo que tiene que hacer: dotar con personal sanitario las plazas que ya están creadas.

En este sentido, ha recordado que en Calasparra hay dos plazas de médicos creadas que no están cubiertas. Por eso, cuando el único médico que hay tiene que salir a alguna urgencia, se queda cerrado el servicio a cal y canto, “poniendo en peligro la vida de los vecinos por otra posible urgencia que pueda surgir en el municipio”, incidió la diputación. Esta situación se volvió a vivir hace unos días, cuando tuvieron que hacer un traslado hasta el hospital Virgen de la Arrixaca.

“Por lo tanto, si hay plazas sin cubrir, que le corresponden a los ciudadanos de Calasparra y que el Gobierno regional les promete, pero no contrata, pasan situaciones de peligro como las que están pasando. Y esto ocurre en toda la Región de Murcia porque al PP de López Miras no le importa poner el peligro la salud de las personas”, ha señalado.

Plazas sin cubrir en 2025

Además, la diputada socialista ha destacado que, en 2025, el Gobierno regional recortó personal sanitario del Servicio Murciano de Salud (SMS). De noviembre de 2024 a noviembre de 2025, el presupuesto ejecutado, “el gastado, el real”, sacado de las cuentas de la Intervención General del SMS; solo aumentó en apenas un 1,3 %, mientras que los salarios tuvieron que aumentar un 2,5 %. “Con lo cual, estamos hablando de un saldo negativo de -1,2 %, lo que se traduce en menos personal”.

Denuncian que el año pasado todos los centros sanitarios de la Región funcionaron con menos personal

Por lo tanto, ha explicado que el año pasado todos los servicios sanitarios de la Región de Murcia funcionaron con menos personal sanitario. “Además, este año se puso en marcha el acuerdo entre sindicatos y gobierno por el que se implementaba la jornada de 35 horas semanales, también en los servicios sanitarios, por lo que hemos tenido, durante todo el año, menos personal sanitario haciendo menos servicios”.

“Las consecuencias las estamos sufriendo en Calasparra y en toda la Región de Murcia”, recordó Sánchez quien puso de manifiesto que no se trata de una situación puntual, “los centros desbordados, las urgencias desbordadas, las camas en los pasillos, las listas de espera que están costando vidas, intervenciones quirúrgicas que se alargan años, obligando en muchos casos a la gente a irse a la sanidad privada. Y mientras tanto, estamos viendo como el Gobierno de López Miras cada vez transfiere más recursos a la privada”, ha concluido.

Refuerzo necesario

Centro de Salud de Calasparra / La Opinión

Por su parte, la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, ha reivindicado la necesidad imperiosa de que el servicio de urgencias esté reforzado. “Hemos mantenido innumerables reuniones, tanto con la gerencia del área cuatro, como con el consejero de Sanidad para insistir en la necesidad del refuerzo del servicio de urgencias”.

Estamos hablando de la salud, estamos hablando de vidas, Calasparra no se puede permitir tener las puertas del servicio de urgencias cerradas Teresa García — Alcaldesa de Calasparra

“Estamos hablando de la salud, estamos hablando de vidas, Calasparra no se puede permitir tener las puertas del servicio de urgencias cerradas. Exigimos al Gobierno regional que ponga ya soluciones, y que al servicio de urgencias de Calasparra lo doten con el personal necesario para poder salvar vidas”, ha finalizado.

Hace un año la consejería de Salud se comprometió a la creación de un grupo de trabajo para analizar la situación del centro calasparreño y de otros con similares problemas, pero aún no han dado una respuesta.