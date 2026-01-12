El PSOE afirma que el teniente de alcalde de Molina investigado “no está capacitado para dirigir la Seguridad Ciudadana”

La portavoz del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM-PSOE), Isabel Gadea, ha afirmado este lunes que "quien señala a vecinos vulnerables no está capacitado para gobernar una ciudad ni para ser responsable de la Seguridad Ciudadana, ni en Molina de Segura ni en ningún sitio".

Gadea se ha pronunciado así tras conocerse la citación judicial en calidad de investigado del primer teniente de alcalde de Molina de Segura, Antonio Martínez (Vox), con competencias en Seguridad Ciudadana, que deberá comparecer ante el juzgado el próximo 15 de enero. El procedimiento judicial se ha abierto a raíz de la difusión en redes sociales de un vídeo en el que el edil señalaba públicamente a mujeres de origen magrebí y a sus hijos menores de edad, grabados sin consentimiento en las inmediaciones de un centro educativo del municipio. "La justicia sigue en su camino, el teniente de alcalde tendrá que explicar ante un juevez por qué utilizó su cargo para exponer públicamente a niños de Molina", indica Gadea"

Según ha explicado la portavoz socialista, las imágenes, que tuvieron amplia repercusión mediática a nivel nacional, exponían a estas familias por su origen y vulneraban la privacidad de los menores. El juzgado ha incoado diligencias previas y ha citado tanto al edil como a las madres afectadas, que comparecerán en representación de sus hijos e hijas.

Gadea: "Martínez no es un mero testigo, sino una parte central del proceso"

"El PSOE ha mantenido una postura firme desde el primer día. Lo que hizo Antonio Martínez no fue libertad de expresión, fue un señalamiento público", ha subrayado Gadea, quien ha recalcado que su citación como investigado demuestra que "no es un mero testigo, sino una parte central del proceso".

Vigilancia ante los discursos de odio

La portavoz del PSRM-PSOE ha recordado que acudió a la Fiscalía al considerar que la difusión del vídeo podía constituir un delito de odio, al estigmatizar a un colectivo por su origen y religión y utilizar la imagen de menores sin autorización. A su juicio, la apertura de diligencias confirma que existen indicios suficientes para investigar los hechos.

Gadea también ha criticado la actuación del alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, por mantener a Martínez en el cargo. Según ha señalado, en un Pleno Extraordinario solicitado por el Grupo Municipal Socialista, el regidor votó en contra de reprobar al primer teniente de alcalde, con el apoyo del Partido Popular y Vox, "ignorando el contenido xenófobo del vídeo y la exposición pública de los menores".

Para concluir, la portavoz socialista ha asegurado que el PSRM-PSOE, junto a su secretario general Francisco Lucas, seguirá vigilante para denunciar los discursos de odio que "pretenden polarizar y enfrentar a la ciudadanía", y ha reiterado la apuesta del partido por “el diálogo, la convivencia y el respeto”.