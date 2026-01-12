El pasado 2025 marcó un récord histórico de empleo en Archena

Archena ha cerrado el año 2025 con una evolución muy positiva del empleo, confirmando que las políticas activas de empleo, formación y apoyo al tejido productivo impulsadas desde el Ayuntamiento están dando resultados tangibles para la ciudadanía, según ha afirmado el Consistorio.

Durante 2025, el paro en Archena registró un descenso interanual del 6,5 %, situando al año como uno de los mejores ejercicios laborales de los últimos años en el municipio.

La evolución positiva se ha mantenido también en el último mes del año, con una reducción mensual del 1,8 %, lo que situó la tasa de paro de diciembre en torno al 7,51 %, frente al 7,65 % de noviembre.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, destacó que “estos datos reflejan un avance real para las familias de Archena. Cada reducción en el desempleo representa una oportunidad, un proyecto de vida o un nuevo comienzo para nuestros vecinos. Gracias a los programas de formación, los planes de empleo y el apoyo al emprendimiento, estamos consiguiendo que más personas accedan al mercado laboral. En 2026 continuaremos reforzando estas políticas para seguir generando empleo y oportunidades para todos”.

Igualmente, ha subrayado que estos resultados son fruto de un trabajo sostenido a lo largo del año, centrado en programas de formación alineados con las necesidades del mercado laboral, orientación profesional y acciones específicas para colectivos con mayores dificultades de inserción, como jóvenes, personas desempleadas de larga duración y mayores de 45 años.

El balance de 2025 confirma que “Archena avanza en la buena dirección en materia de empleo, consolidando un modelo de crecimiento basado en la creación de oportunidades, el fortalecimiento del tejido productivo local y la mejora de la calidad del empleo”.

El tejido empresarial sigue apostando por Archena

Esta evolución positiva del empleo, según el Ayuntamiento, "se ve reforzada por la confianza del tejido empresarial en Archena como destino para la inversión y la creación de actividad económica". En este contexto, ayer abrió sus puertas un nuevo gimnasio en el municipio, un proyecto emprendedor que contribuye a dinamizar la economía local y a generar nuevos puestos de trabajo. La inauguración contó con la presencia de la alcaldesa, quien destacó que “cada nueva empresa que se instala en Archena es una muestra de que vamos por el buen camino”. Esta apuesta privada se suma a los datos históricos de empleo registrados en 2025, evidenciando que el crecimiento económico y las políticas municipales están creando un entorno favorable para el emprendimiento y la generación de empleo estable.