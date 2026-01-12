El PSOE de Lorca rechaza la decisión del TSJ de Murcia sobre la normativa de salones de juego

"Profunda preocupación". Este es el estado de ánimo entre los componentes del Partido Socialista de Lorca, que este lunes expresaban su malestar por la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en relación con el municipio. Y es que, el TSJ daba a conocer recientemente la anulación de la reforma urbanística aprobada durante el mandato anterior con el objetivo de imponer distancias más restrictivas que las fijadas por la Comunidad Autónoma sobre los salones de juego con respecto a, por ejemplo, centros escolares.

"Lorca triplica la media nacional de locales de juego; no podemos permitir que se instalen frente a institutos y centros de salud por la dejadez de PP y Vox" señalaba la secretaria general de la agrupación socialista, Isabel Casalduero, que recordaba la unanimidad con que la moción fue aprobada en el Pleno municipal de enero de 2023.

Dos jóvenes estudiantes se dirigen a su instituto, pasando a escasos metros del local en cuestión. / Daniel Navarro

En este sentido, cabe señalar que la reforma hasta ahora vigente establecía una distancia mínima de 1.000 metros entre locales de juego y 500 metros respecto a centros educativos y sanitarios, mientras que la norma autonómica no contempla distancias mínimas. "Estamos hablando de una cuestión vital. La ludopatía destroza vidas, familias y proyectos vitales cada día. Lo mínimo que debemos hacer como sociedad es alejar estos focos de adicción de los más vulnerables: nuestros jóvenes y las personas en tratamiento" declaraba Casalduero Jódar.

Recurso de casación

Ante esta situación, la que fuera concejala de Desarrollo Local, Emergencias, Obras e Infraestructuras e Igualdad en el mandato anterior, reclamaba al Consistorio que movilice a su equipo jurídico y presente un recurso de casación. "El Ayuntamiento recurre el 80% de las sentencias que le son desfavorables en otros temas; no entenderíamos que en algo tan sensible como la salud pública de nuestros vecinos se cruzara de brazos" terminaba.