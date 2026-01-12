Los itinerarios turísticos de Lorca también llegarán a los cementerios

El histórico cementerio de Lorca, el camposanto de San Clemente, podrá ser descubierto a partir del próximo 31 de enero de la mano de la Concejalía de Turismo. Así lo anunciaba el edil responsable del ramo, Santiago Parra, quien de esta forma daba cumplimiento a una iniciativa en desarrollo desde hace meses.

Concretamente, serán los profesionales de 'Lorca Taller del Tiempo' los encargados de acompañar a propios y extraños durante la actividad, que permitirá conocer en detalle la historia tanto de los cementerios locales, así como los avatares de los lorquinos ilustres enterrados en ellos. Del mismo modo, la arquitectura se llevará gran parte del protagonismo, puesto que el cementerio de San Clemente es uno de los lugares de la ciudad donde está más presente la arquitectura y el eclecticismo tan característico del arte de los inicios del siglo XIX, incluyendo el modernismo, una de sus corrientes más reconocidas.

Panteón de la familia Cachá Arcoya, de estilo neogótico. / Pilar Wals

En el recorrido, los visitantes pasearán por sus calles principales, haciendo un acercamiento a sus panteones históricos protegidos más emblemáticos que son buena muestra del eclecticismo del siglo XIX, cuya arquitectura está jalonada de bellos detalles neoclásicos, neonazaríes y modernistas, edificios que indican la importancia de las principales familias pudientes de la sociedad lorquina de aquel momento. Al mismo tiempo, se descubrirá la historia de este cementerio, del de San Cristóbal y de los anteriores que tuvo la ciudad, revelando las anécdotas de su construcción y de su uso a lo largo del tiempo.

La visita se desarrollará bimestralmente, comenzado el próximo 31 de enero a las 12.30 h, de forma gratuita. Posteriormente, el precio de la entrada será de 14,75 € y 12,75 € (reducida), pudiendo realizar la reserva y el pago en la taquilla de cualquiera de los puntos de información turística. También mediante sus plataformas online y a través del teléfono 968 47 90 03. Se prevé un máximo de 25 personas por grupo, siendo el punto de encuentro la misma entrada al cementerio.

"Todo un éxito"

Por otro lado, Parra Soriano aprovechaba para hacer un balance del número de visitantes registrado en Lorca durante el pasado 2025. Según los datos aportados por la Oficina de Turismo, Castillo y Centro de Visitantes, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, eran atendidos cerca de 72.500 turistas y visitantes, de los cuales el 38,5% provenían de territorio nacional, el 21,6% extranjeros, el 13,4% de otros municipios de la Región y el 26% han sido lorquinos y residentes.

Santiago Parra en una de las Oficinas de Turismo de Lorca. / L.O.

"Los esfuerzos que estamos realizando desde el Ayuntamiento y están dando sus frutos, convirtiendo a Lorca en un destino turístico referente tanto a nivel nacional como internacional, y por esa senda vamos a seguir", señalaba el edil, que calificaba los datos de "excelentes". Durante su comparecencia, además, Santiago Parra ponía de manifiesto la tendencia creciente de los usuarios a consultar las plataformas digitales, redes sociales y web, antes de desplazarse a Lorca, representando estos un incremento cercano al 9% respecto al año anterior; así como la venta de productos de Lorca Taller del Tiempo, que ha aumentado más de un 11% respecto a 2024 y un crecimiento sobre la previsión de venta de un 15%, manifestando el aumento en el gasto medio de los turistas que ha pasado de 6 € en 2024 a 7 € en 2025.