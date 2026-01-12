El cupón de la ONCE dedicado a la patrona de Jumilla reparte un gran premio en Euskadi

El Cupón Fin de Semana de la ONCE, dedicado en esta ocasión a la Virgen de la Asunción, patrona de Jumilla, ha repartido 1.680.000 euros en la localidad vizcaína de Zalla, donde se concentró el premio más importante del sorteo celebrado el domingo 11 de enero.

El vendedor de la ONCE Daniel Fernández Haro fue el encargado de distribuir la fortuna, con un total de diez cupones premiados: uno de ellos agraciado con el Sueldazo, dotado con 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, y otros nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno. Fernández Haro comercializa los productos de la ONCE en el punto de venta ubicado en el hipermercado Eroski del barrio del Baular, además de realizar una ruta habitual entre Zalla, Aranguren, Güeñes y Balmaseda.

"Es la primera vez que doy un premio de estas dimensiones", ha señalado el vendedor, que el pasado mes de diciembre cumplió 26 años de trayectoria en la ONCE. Natural de Balmaseda, Fernández Haro confía en que el ganador del Sueldazo aparezca en las próximas horas. “De momento ha venido una clienta que llevaba el número sin la serie, por lo que se ha llevado uno de los nueve premios de 20.000 euros”, ha explicado.

El sorteo también dejó importantes premios en otros puntos del país. En Jaén, se repartieron 200.000 euros gracias a diez cupones premiados con 20.000 euros, vendidos por Luis Ruano entre las localidades de Andújar y Arjonilla. Ruano, vendedor desde 2018, distribuyó parte de los cupones en su quiosco de la calle Ollerías, en el centro de Andújar, y se mostraba “muy contento por la gente que le hace falta”. “Es una buena forma de empezar el año”, afirmó.

Además, el sorteo del 11 de enero dejó 120.000 euros en Cijuela (Granada), 40.000 euros en Vélez-Málaga, 200.000 euros en Baleares, 40.000 euros en Navarra, 20.000 euros en Canarias y otros 20.000 euros a través de la web www.juegosonce.es