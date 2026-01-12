El cartel de la Semana Santa de Lorca será desvelado este jueves

La Semana Santa de Lorca tendrá cartel a partir del jueves. Así lo anunciaba el Ayuntamiento a través de sus cuentas oficiales, en las que informaba de que el evento de presentación de la obra realizada por el artista plástico Nono García se llevaría a cabo en un acto que, al igual que el año pasado, tendrá lugar a partir de las 19 horas en el Palacio de Guevara.

Invitavión al evento organizado por el Ayuntamiento. / L.O.

De esta forma culminará una espera que se iniciaba el 6 de abril del año pasado cuando, con la Semana Santa de 2025 aún en ciernes, se anunciaba la elección del muleño para tomar el relevo de Cristóbal Pérez García . Más conocido como ‘Toval’, él era el responsable de crear el de 2025 tras el abandono definitivo del modelo de elección por concurso, iniciado en 2013 y que, poco a poco y a pesar del incremento paulatino de la recompensa económica, cada vez contaba con menor participación.

Nono García. / L.O.