Semana Santa

El cartel de la Semana Santa de Lorca será desvelado este jueves

Obra de Nono García, la presentación tendrá lugar en el Palacio de Guevara a partir de la 19 horas

Acto de presentación del cartel de 2025.

Acto de presentación del cartel de 2025. / Daniel Navarro

Daniel Navarro

Daniel Navarro

La Semana Santa de Lorca tendrá cartel a partir del jueves. Así lo anunciaba el Ayuntamiento a través de sus cuentas oficiales, en las que informaba de que el evento de presentación de la obra realizada por el artista plástico Nono García se llevaría a cabo en un acto que, al igual que el año pasado, tendrá lugar a partir de las 19 horas en el Palacio de Guevara.

Invitavión al evento organizado por el Ayuntamiento.

Invitavión al evento organizado por el Ayuntamiento. / L.O.

De esta forma culminará una espera que se iniciaba el 6 de abril del año pasado cuando, con la Semana Santa de 2025 aún en ciernes, se anunciaba la elección del muleño para tomar el relevo de Cristóbal Pérez García. Más conocido como ‘Toval’, él era el responsable de crear el de 2025 tras el abandono definitivo del modelo de elección por concurso, iniciado en 2013 y que, poco a poco y a pesar del incremento paulatino de la recompensa económica, cada vez contaba con menor participación.

Nono García.

Nono García. / L.O.

Por lo que respecta a Nono García, cabe recordar que cuenta con el aval de una amplia trayectoria, habiendo realizado más de medio centenar de exposiciones individuales a lo largo de toda la geografía nacional, dos de ellas en Lorca; presentando asimismo obras en diversas ferias de arte internacionales. Con varias menciones y premios en su haber de concursos de ‘pintura en seco’, Nono García es también un reconocido ilustrador habiendo recibido, entre otros, los encargos de carteles para el Festival de Murcia ‘Tres Culturas’; el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier; Feria de Murcia de 2011; el Certamen Internacional de Tunas de Barrio, y el de la Feria y Fiestas de Mula, así como el de la Noche de los Tambores.

