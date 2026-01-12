Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Convenio del muebleVivienda asequible MurciaConflictos en las aulasReal MadridGlobos de Oro
instagramlinkedin

Mejoras en pedanías

El Ayuntamiento de Cehegín remodelará el Centro Social de Canara

Gracias a una subvención de 123.000 euros que ha conseguido de la Comunidad Autónoma, en el marco del ‘Programa de Cooperación Municipal para la lucha contra la despoblación’

Fachada del Salón Social de la pedanía cehegínera de Canara

Fachada del Salón Social de la pedanía cehegínera de Canara / La Opinión

Enrique Soler

Enrique Soler

Cehegín

El Ayuntamiento de Cehegín va a realizar obras para la adecuación y modernización del Centro Social de Canara, gracias a una subvención de 123.000 euros que ha conseguido de la Comunidad Autónoma, en el marco del ‘Programa de Cooperación Municipal para la lucha contra la despoblación’, de la Dirección General de Administración Local, lo que permitirá mejorar una infraestructura clave para la vida social y vecinal de la pedanía.

Esta inversión supone un paso importante para mejorar los servicios y espacios de encuentro en Canara

Esta inversión supone un paso importante para mejorar los servicios y espacios de encuentro en Canara

Alicia del Amor

— Alcaldesa de Cehegín

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, ha señalado que “esta inversión supone un paso importante para mejorar los servicios y espacios de encuentro en Canara, contribuyendo a fijar población y a garantizar la igualdad de oportunidades entre el casco urbano y nuestras pedanías”.

Proyecto

El proyecto contempla una actuación integral de mejora, centrada en actualizar el edificio, hacerlo accesible y más funcional, adaptándolo a la normativa vigente. Se reorganizará el espacio interior para crear una zona social más amplia, se habilitará un aseo accesible, se renovarán las instalaciones básicas y se mejorará la eficiencia energética del inmueble. Además, se dotará al cajero automático de un acceso independiente desde el exterior, facilitando labores de mantenimiento sin interferir en la actividad del centro social.

El proyecto contempla una actuación integral de mejora, centrada en actualizar el edificio, hacerlo accesible y más funcional,

Apoyo del Gobierno Regional

Fachada del Salón Social

Fachada del Salón Social / La Opinión

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Cehegín refuerza su compromiso con el desarrollo rural, la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Canara.

Cehegín refuerza su compromiso con el desarrollo rural, la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos

 La actuación está subvencionada por la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Administración Local, con fondos propios y del Fondo de Cohesión Territorial del Ministerio. 

Noticias relacionadas y más

 Con esta inversión, el Ayuntamiento de Cehegín reafirma su compromiso con el desarrollo equilibrado del municipio y con la mejora de las infraestructuras públicas en las zonas rurales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prohíben a un pastor pasar con sus ovejas por un barrio de Torre Pacheco
  2. España financiará trasvases en Marruecos mientras recorta el Tajo-Segura, denuncian los regantes
  3. A la tercera va la redonda: un géiser de 8 metros en la Circular de Murcia, que también recuperará la música
  4. La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
  5. La nieve pasa de puntillas por la Región de Murcia
  6. Hasta cuatro grados bajo cero: activada la alerta amarilla por frío en la Región de Murcia
  7. El langostino tigre se incorpora a la acuicultura murciana
  8. Un concejal de Abarán, a la víctima de un trabajador municipal acusado de agresión sexual: 'Abusó de la confianza, te pide que lo perdones

El Ayuntamiento de Cehegín remodelará el Centro Social de Canara

El Ayuntamiento de Cehegín remodelará el Centro Social de Canara

Los itinerarios turísticos de Lorca también llegarán a los cementerios

Los itinerarios turísticos de Lorca también llegarán a los cementerios

Más de tres años de cárcel para el empresario Ángel Fenoll, exdueño del vertedero de Abanilla

Más de tres años de cárcel para el empresario Ángel Fenoll, exdueño del vertedero de Abanilla

El PSOE de Lorca rechaza la decisión del TSJ de Murcia sobre la normativa de salones de juego

El PSOE de Lorca rechaza la decisión del TSJ de Murcia sobre la normativa de salones de juego

El cartel de la Semana Santa de Lorca será desvelado este jueves

El cartel de la Semana Santa de Lorca será desvelado este jueves

El Ayuntamiento de Caravaca renueva y amplía las zonas de juego infantil con una inversión cercana a los 200.000 euros

El Ayuntamiento de Caravaca renueva y amplía las zonas de juego infantil con una inversión cercana a los 200.000 euros

El PSOE pedirá en la asamblea que se dote del personal necesario al Centro de Salud de Calasparra

El PSOE pedirá en la asamblea que se dote del personal necesario al Centro de Salud de Calasparra

El PSOE afirma que el teniente de alcalde de Molina investigado “no está capacitado para dirigir la Seguridad Ciudadana”

El PSOE afirma que el teniente de alcalde de Molina investigado “no está capacitado para dirigir la Seguridad Ciudadana”
Tracking Pixel Contents