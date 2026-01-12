El Ayuntamiento de Cehegín remodelará el Centro Social de Canara

El Ayuntamiento de Cehegín va a realizar obras para la adecuación y modernización del Centro Social de Canara, gracias a una subvención de 123.000 euros que ha conseguido de la Comunidad Autónoma, en el marco del ‘Programa de Cooperación Municipal para la lucha contra la despoblación’, de la Dirección General de Administración Local, lo que permitirá mejorar una infraestructura clave para la vida social y vecinal de la pedanía.

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, ha señalado que “esta inversión supone un paso importante para mejorar los servicios y espacios de encuentro en Canara, contribuyendo a fijar población y a garantizar la igualdad de oportunidades entre el casco urbano y nuestras pedanías”.

Proyecto

El proyecto contempla una actuación integral de mejora, centrada en actualizar el edificio, hacerlo accesible y más funcional, adaptándolo a la normativa vigente. Se reorganizará el espacio interior para crear una zona social más amplia, se habilitará un aseo accesible, se renovarán las instalaciones básicas y se mejorará la eficiencia energética del inmueble. Además, se dotará al cajero automático de un acceso independiente desde el exterior, facilitando labores de mantenimiento sin interferir en la actividad del centro social.

Apoyo del Gobierno Regional

Fachada del Salón Social / La Opinión

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Cehegín refuerza su compromiso con el desarrollo rural, la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Canara.

La actuación está subvencionada por la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Administración Local, con fondos propios y del Fondo de Cohesión Territorial del Ministerio.

Con esta inversión, el Ayuntamiento de Cehegín reafirma su compromiso con el desarrollo equilibrado del municipio y con la mejora de las infraestructuras públicas en las zonas rurales.