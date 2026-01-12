El Ayuntamiento de Caravaca renueva y amplía las zonas de juego infantil con una inversión cercana a los 200.000 euros

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz está llevando a cabo un plan de mejora y ampliación de las zonas de juego infantil en distintos parques del municipio, con una inversión total cercana a los 200.000 euros. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Obras y Servicios y tienen como objetivo modernizar los espacios públicos, reforzar la seguridad de las áreas de juego y adaptarlas a las necesidades actuales de las familias, fomentando al mismo tiempo el ocio al aire libre y la convivencia vecinal.

El alcalde, José Francisco García, acompañado por la concejal de Urbanismo y Servicios Públicos, Mónica García, ha visitado el parque de El Cejo para comprobar el desarrollo de los trabajos. En este punto se está renovando por completo el pavimento de caucho y los elementos de juego, configurando un circuito infantil con forma de castillo.

“Desde el Ayuntamiento estamos prestando una atención especial al cuidado y la mejora de las zonas verdes como espacios de encuentro vecinal, pensados para el disfrute de las familias, pero también de las personas mayores y de la gente joven. Apostamos por una ciudad más habitable, accesible y cómoda, donde el espacio público sea un elemento clave para la cohesión social y la calidad de vida”, ha destacado José Francisco García.

Nuevos espacios verdes

Obras de mejora en el parque de El Cejo / Enrique Soler

El alcalde ha subrayado, además, que esta estrategia municipal no solo se centra en la renovación de parques existentes, sino también en la creación de nuevos espacios verdes y de ocio. En este sentido, ha recordado el nuevo Parque Mayrena, ubicado en el acceso al paraje de las Fuentes del Marqués, así como ‘Los Huertos del Vicario, en pleno casco histórico. “Estos proyectos responden a una planificación urbana que integra naturaleza y convivencia, atendiendo a las demandas vecinales y poniendo en valor enclaves estratégicos del municipio”, ha puntualizado.

En el parque de El Cejo se ha desmontado una de las zonas de juego que presentaba un mayor deterioro para incorporar un nuevo espacio infantil completamente renovado, adaptado a las necesidades actuales y con elementos de juego más seguros y atractivos. Esta actuación permite completar la oferta lúdica de este parque y dar respuesta a la demanda de las familias de la zona.

Las actuaciones se desarrollan en los parques de El Egido, El Cejo, Los Huertos del Vicario y Mayrena, dentro del Plan de Obras y Servicios financiado por el Gobierno regional

En el entorno de ‘Los Huertos del Vicario’ se va a crear una zona de juegos infantiles completa, dotada de pavimento de caucho continuo y distintos elementos de juego. Esta intervención surge como respuesta directa a una demanda vecinal planteada en los encuentros de participación ciudadana ‘La piel de cada barrio’, reforzando así el compromiso del Ayuntamiento con la escucha activa y la implicación de los vecinos en el diseño de los espacios públicos.

Por su parte, el Parque Mayrena, situado junto al Camino del Huerto, en el acceso al paraje de las Fuentes del Marqués, contará con un nuevo espacio de juegos infantiles concebido para el esparcimiento y el contacto con la naturaleza. Las actuaciones se han diseñado para integrarse en el entorno natural, utilizando pavimentos terrizos y juegos de madera adaptados al paisaje.

El objetivo es seguir modernizando los espacios públicos, reforzar la seguridad de las áreas infantiles y fomentar el ocio al aire libre y la convivencia vecinal

Dentro de este plan de renovación de zonas de juego infantil también se incluyen las actuaciones que se están desarrollando en el Parque del Egido, donde se acomete una reforma integral del espacio, que está muy próxima a su finalización. En este parque se renovará por completo una de las zonas de juegos infantiles, se instalarán nuevos elementos de juego y aparatos biosaludables, y se mejorarán los pavimentos peatonales y las zonas ajardinadas, completando sistemas de riego, plantaciones y la renovación de elementos urbanos como muretes y una fuente bebedero.

Plan de Obras y Servicios

Estas mejoras en parques y zonas verdes forman parte de un conjunto más amplio de actuaciones incluidas en el Plan de Obras y Servicios, financiado en su totalidad con cerca de 900.000 euros del Gobierno regional. Entre las obras ya ejecutadas destacan la creación de nuevas rotondas y la renovación de acerados en distintos cruces estratégicos del casco urbano, así como la reforma integral del parque del Egido junto a la Plaza de Toros. En las pedanías del municipio, ya han finalizado las obras de reforma del Centro Social de Pinilla y avanzan las mejoras en el Centro de la Tercera Edad de Archivel, además de trabajos de renovación de firme y ordenación del tráfico en calles de un total de diez pedanías.